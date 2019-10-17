Волейбольная Суперлига стартовала с большой сенсации

Стартовый тур открытого чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги в силу ряда объективных причин оказался растянутым аж на пять дней и как минимум одну громкую сенсацию болельщикам подарил. Действующий обладатель золота столичное "Динамо" на выезде потерпело поражение в пяти партиях от аутсайдера прошлого сезона "Протона" (Саратов).

В открытом турнире с участием белорусской "Минчанки" выступают 12 команд. Это все те же клубы, что и в предыдущем чемпионате, только вот регламент поменялся значительно. Поскольку нас ждет олимпийский сезон, а путевка в Токио-2020 у национальной сборной уже в кармане, Всероссийская федерация волейбола вполне логично решила завершить соревнования в Суперлиге пораньше, чтобы главная команда страны имела больше времени на планомерную подготовку к летним Играм.

Каждый клуб проведет в "регулярке" по 16 матчей. Команды разделены на две условные шестерки, внутри них соперники встретятся друг с другом по паре раз, а с "внешними" оппонентами - по одному. Плей-офф начнется с четвертьфинала, и на всех его стадиях будут двухматчевые противостояния по еврокубковой системе. При равенстве очков по завершении ответной игры (1:3 и 3:0, 3:2 и 2:3, и так далее) назначается "золотой" сет до 15 очков или до разрыва в два мяча.

Столичное "Динамо" в Саратове стало жертвой стратегии, выбранной главным тренером Александром Сукомелом. В стартовом составе не вышли игроки сборной страны Ирина Фетисова и лучший бомбардир "бело-голубых" Наталия Гончарова. "Протон" по своим финансам и подбору исполнителей достаточно скромная команда, но рулевой опытный и авторитетный. Юрий Маричев дважды приводил россиянок к званию чемпионок Европы (2013, 2015), его отставка случилась после Олимпиады в Рио-2016, когда потерпели фиаско в четвертьфинале.

В Саратове "Протон" с минимальным преимуществом взял у "Динамо" две партии подряд, затем незадачливые гостьи стали играть уже главными силами, с присутствием Фетисовой и Гончаровой, и счет сравняли. Однако на тай-брейке волжанки все же сотворили сенсацию. Итоговый результат в пользу хозяек - 3:2 (25:23, 26:24, 19:25, 19:25, 15:13). Так что шапкозакидательские настроения в этой Суперлиге не проходят.