Володин противопоставил "агентов влияния" реальной оппозиции

Финансируемых из-за рубежа активистов нельзя считать оппозицией, это агенты влияния других стран. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой венесуэльской парламентской делегации.

В ходе встречи с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо была затронута тема несанкционированных акций протеста в Москве.

Володин подчеркнул, что США и их сателлиты стремились дестабилизировать ситуацию в России через попытки спровоцировать такие акции.

- Когда на сайте посольства указываются маршруты несанкционированных акций, когда государственные СМИ Германии призывают на эти акции граждан нашей страны, это все методы, хорошо вам знакомые, - обратился спикер нижней палаты к венесуэльскому коллеге. - Поэтому мы друг друга в этих вопросах очень хорошо понимаем.

И в России, и в Венесуэле, по его словам, хорошо знают, "что такое жить в ситуации, когда идут постоянные попытки вмешательства извне". И цель таких мер - разрушить государственность.

- Те, кто бегают по посольствам, те, кто финансируются из-за рубежа и кто пытаются представить себя как оппозиционеров, никакого отношения к оппозиции не имеют, - противопоставил Володин. - Это - агенты влияния других государств, и они выполняют отнюдь не добрую миссию, они берут на себя большой грех разрушения наших стран, провоцирования беспорядков в интересах других государств.

Спикер ГД уверен, что "делают это они отнюдь не бескорыстно: на их зарубежные счета те же США перечисляют денежные средства, их поддерживают, пытаются продвинуть, назначая главными оппозиционерами". Кроме того, "агентов влияния" поддерживают через СМИ, разного рода интернет-технологии, пытаются, как только к ним выдвигаются претензии, защитить от правосудия.

Но, как правило, люди "видят, кто представляет интересы граждан наших стран, а кто представляет интересы других государств". И большинство граждан, считает он, отличают от реальной оппозиции тех, кто "пытается в овечьей шкуре пробраться для того, чтобы захватить власть в интересах тех волков, которые их финансируют".

Спикер Думы подчеркнул, что "можно иметь иную точку зрения, другие политические воззрения, при этом быть патриотом своей страны".

Володин привел в пример оппозиционные думские фракции - их представители присутствовали на встрече.

- Это все партии оппозиционные: у них есть свой путь в политике, они выдвигают своих кандидатов на выборах, - пояснил Володин, - они, как правило, выдвигают своих кандидатов на пост президента.

Несмотря на разницу во взглядах на внутренние дела, "в вопросах защиты суверенитета Российской Федерации мы занимаем единую позицию и считаем, что вмешательство во внутренние дела недопустимо", подчеркнул Володин.

Россия, заверил он, поддерживает власти Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета от незаконных попыток США привести к власти в Каракасе своих марионеток. Председатель нижней палаты российского парламента считает действия Каракаса по отстаиванию независимости страны "абсолютно правильными".

- В этой связи считаем, что правильно было бы обсуждать эти вопросы в рамках парламентского измерения на всех международных площадках, во всех межпарламентских структурах, чтобы высказались представители народов разных стран, - предложил Володин. - Не замечать процессов, которые привели к кризисам, мы не можем.

Спикер ГД уверен, что "все должны объединяться с тем, чтобы противостоять попыткам создать однополярный мир и желанию править из одной страны, тем более не имея на это никаких прав и нарушая тем самым все международные договоренности".

Председатель Конституционной ассамблеи пригласил председателя Государственной думы посетить его страну и выступить перед венесуэльскими депутатами. Володин в свою очередь поблагодарил за приглашение, отметив, что обязательно им воспользуется.