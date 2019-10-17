Новости

Минэкономразвития сообщило об ускорении темпов роста ВВП 18:41
Владимирские следователи проверят заявления об избиении осужденного 18:33
Обвинение определилось со сроком для экс-премьера Дагестана 18:30
Видео: В челябинском аэропорту дебошир ударил полицейского 18:30
В Петербурге умер призер Олимпийских игр Андрей Смирнов 18:25
Toyota осталась самым дорогим в мире автомобильным брендом 18:23
Москва приступила к автоматизации тарифного регулирования 18:22
В РФ издана книга "Переводы смыслов Корана" на современном татарском языке 18:19
Убийцы жительницы Екатеринбурга уже находились в федеральном розыске 18:08
Асад пообещал дать отпор Турции на севере Сирии 18:01
Руководители погранвойск СНГ приняли документы по укреплению безопасности 18:00
В Австрии с 1 ноября вступает в силу запрет на курение в общепите 17:54
Пушков прокомментировал тон письма Трампа Эрдогану 17:47
Актриса Джули Гибсон умерла на 107-м году жизни 17:43
СК завел дело против министра спорта Ставропольского края 17:43
Житель Кизляра из ревности убил бывшую жену и тещу 17:40
В Уфе управляющую банка арестовали за хищение 43 млн рублей 17:37
В Махачкале водитель сбил двух девочек и скрылся 17:30
В Русском музее после реставрации показали "Святую Русь" Нестерова 17:08
Бюджет СГ на 2020 год обсудит комиссия Парламентского собрания 17:00
В линейке ГАЗа может снова появиться "Победа": зарегистрирован логотип 17:00
Глава ФСБ пояснил претензии к месенджерам 16:53
В США сатанистам разрешили собираться в элитной военной академии 16:49
Под Калугой при прокладке водопровода нашли человеческие останки 16:36
Суд освободил четверых обвиняемых по делу о "Зимней вишне" 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Какие орехи - самые полезные
Какие орехи - самые полезные
17.10.2019 18:11
Рубрика: Экономика

Первый клик

Документы и выплаты при рождении ребенка можно будет оформить через суперсервис
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)
Суперсервис, который поможет при рождении ребенка быстро и удобно оформлять нужные документы, запустят в России в 2020 году. "Это произойдет ближе к его середине", - уточнил "РГ" замглавы минкомсвязи Максим Паршин в кулуарах форума "Взгляд в цифровое будущее" в Сочи.
15 минут работы с суперсервисом заменят 14 личных визитов в госведомства и МФЦ. Фото: Halfpoint / iStockphoto 15 минут работы с суперсервисом заменят 14 личных визитов в госведомства и МФЦ. Фото: Halfpoint / iStockphoto
15 минут работы с суперсервисом заменят 14 личных визитов в госведомства и МФЦ. Фото: Halfpoint / iStockphoto

Концепцию суперсервиса уже одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством вице-премьера Максима Акимова.

Фото: iStock
В Минтруде разъяснили, как вырастут детские пособия в 2020 году

Сейчас для оформления базового комплекта документов и положенных пособий при рождении ребенка требуется до 14 личных визитов в государственные ведомства или в многофункциональный центр (МФЦ). Там потребуют написать 23 бумажных заявления. На все может уйти более полутора часов без учета ожидания в очереди.

Суперсервис "Рождение ребенка", как обещают разработчики, позволит перевести общение родителей с государством в электронный формат и сократить время всех процедур до 15 минут. Готовые документы они получат опять же в электронном виде, а социальные пособия им перечислят на банковскую карту. "В целом родителям достаточно будет нескольких кликов для оформления всего комплекта документов и пособий на ребенка", - отметил Максим Паршин.

Через суперсервис можно будет оформить электронное свидетельство о рождении, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), медицинский полис, СНИЛС, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также сертификат на материнский капитал.

Родителям будет также доступна запись в детский сад, онлайн-отслеживание очереди в него. Затем функционал будет дополняться.

Прототип суперсервиса "Рождение ребенка" уже доступен гражданам на портале госуслуг. С ним можно ознакомиться и оставить свое мнение или пожелание по доработке.

Фото: iStock
Минтруд намерен изменить правила выплаты детских пособий

Суперсервисы - новый тип государственных электронных услуг, сводящий к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов. Сервис построен на анализе жизненной ситуации человека и проактивном предоставлении нужного комплекса услуг.

В состав разработчиков суперсервисов входят более 200 представителей государственных ведомств, бизнеса, социальных организаций, экспертов. Работу курирует минкомсвязь. Всего к запуску готовится 25 суперсервисов, отвечающих наиболее распространенным жизненным ситуациям. Предполагается, что они будут покрывать не менее 90 процентов всех взаимодействий граждан, бизнеса и государства.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Правительство Минкомсвязи Государственные интернет-услуги
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
ГИБДД поддержала увеличение скорости на магистралях до 130 км/ч
Асад пообещал дать отпор Турции на севере Сирии
Суд освободил четверых обвиняемых по делу о "Зимней вишне"