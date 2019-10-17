Суперсервис, который поможет при рождении ребенка быстро и удобно оформлять нужные документы, запустят в России в 2020 году. "Это произойдет ближе к его середине", - уточнил "РГ" замглавы минкомсвязи Максим Паршин в кулуарах форума "Взгляд в цифровое будущее" в Сочи.

Концепцию суперсервиса уже одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством вице-премьера Максима Акимова.

Сейчас для оформления базового комплекта документов и положенных пособий при рождении ребенка требуется до 14 личных визитов в государственные ведомства или в многофункциональный центр (МФЦ). Там потребуют написать 23 бумажных заявления. На все может уйти более полутора часов без учета ожидания в очереди.

Суперсервис "Рождение ребенка", как обещают разработчики, позволит перевести общение родителей с государством в электронный формат и сократить время всех процедур до 15 минут. Готовые документы они получат опять же в электронном виде, а социальные пособия им перечислят на банковскую карту. "В целом родителям достаточно будет нескольких кликов для оформления всего комплекта документов и пособий на ребенка", - отметил Максим Паршин.

Через суперсервис можно будет оформить электронное свидетельство о рождении, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), медицинский полис, СНИЛС, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также сертификат на материнский капитал.

Родителям будет также доступна запись в детский сад, онлайн-отслеживание очереди в него. Затем функционал будет дополняться.

Прототип суперсервиса "Рождение ребенка" уже доступен гражданам на портале госуслуг. С ним можно ознакомиться и оставить свое мнение или пожелание по доработке.

Суперсервисы - новый тип государственных электронных услуг, сводящий к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов. Сервис построен на анализе жизненной ситуации человека и проактивном предоставлении нужного комплекса услуг.

В состав разработчиков суперсервисов входят более 200 представителей государственных ведомств, бизнеса, социальных организаций, экспертов. Работу курирует минкомсвязь. Всего к запуску готовится 25 суперсервисов, отвечающих наиболее распространенным жизненным ситуациям. Предполагается, что они будут покрывать не менее 90 процентов всех взаимодействий граждан, бизнеса и государства.