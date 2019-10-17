За нерасходование средств на капремонт могут ввести "наказание"

Эксперты отрасли ЖКХ предлагают ввести ответственность региональных Фондов капремонта за собранные с жильцов взносы, которые лежат мертвым грузом и не расходуются, тогда как дома продолжают ветшать. Не исключено, что также могут придумать и меры для собственников, которые ушли на спецсчета и не торопятся делать ремонт из общей заначки.

В четверг об этом шла речь на всероссийском форуме "Капремонт МКД: поддержка собственников". Зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев рассказал о развитии стратегии ЖКХ в стране до 2035 года.

- Одна из проблем - недорасходование средств, которые в виде взносов собираются в общих котлах Фондов капремонта. Ежегодно в большинстве регионов на счетах регоператоров остается до 10-15 процентов средств. А люди годами ждут ремонта, - заявил Павел Качкаев.

Гендиректор ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подтвердил: только в 10 российских субъектах к концу года "выработаны те средства, которые собираются с собственников МКД". Не лучше дело обстоит и со спецсчетами, на которые по всей стране перешли уже 18 процентов МКД - 90 тысяч "копилок".

Люди отложили уже 111 миллиардов рублей. При этом всего 70 МКД готовы делать энергоэффективные ремонты, получая софинансирование от Фонда содействия. Каждый дом может рассчитывать на сумму до пяти миллионов рублей. Из казны выделено 800 миллионов рублей, напомнил Константин Цицин, но очередь за ними не выстраивается.

Президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косырева считает, если жильцы ленятся заниматься капремонтом, следует вводить внешнее управление - в этом случае региональный оператор возьмет на себя всю "грязную работу".