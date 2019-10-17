Захарова назвала страны, в которых СМИ пишут больше негатива о России

Журналисты из Великобритании, США и Германии с завидным постоянством публикуют огромные объемы негативных материалов о России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на результаты исследования МИА "Россия сегодня". Срез был проведен в шести западных странах и Японии с 1 января по 30 июня текущего года.

"Лидером по количеству публикуемых статей о России являются британские медиаресурсы - 25 тысяч, при этом только 1 процент из них носит положительный характер", - заявила дипломат. По словам Захаровой, аналогичная тенденция наблюдается в США. Там указанный показатель составил всего 0,2 процента, в то время как объем материалов негативной направленности превысил 90 процентов.

На Смоленской площади отметили, что жители ФРГ не имеют возможности ознакомиться с позитивными сведениями о России. "В Германии читатели и зрители видят Россию в таком негативном ключе, видят потому, что так показывают местные СМИ", - резюмировала Захарова.

Среди основных изданий, на страницах которых на регулярной основе выходят в печать негативные материалы о России, значатся американские New York Times, Washington Post, а также британские Daily Express и Times. Кроме того, соответствующая тональность прослеживается в сюжетах телеканала CNN.