Захарова назвала задачи Москвы по созыву Конституционного комитета Сирии

Эскалация на севере Сирии не должна останавливать политическое урегулирование. Москва прилагает усилия для созыва Конституционного комитета САР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, урегулирование на северо-востоке Сирии предполагает передачу Дамаску контроля над сирийско-турецкой границей. "Мы убеждены, что достижение устойчивой долгосрочной стабилизации и безопасности в этом районе Сирии, в стране и в регионе в целом возможны только на основе становления, в первую очередь, ее суверенитета, территориальной целостности", - уточнила Захарова.

Между тем стало известно о том, что ООН разослала приглашения на первое заседание Конституционного комитета Сирии, запланированное на 29-30 октября в Женеве. Предполагается, что во время этой встречи состоится формирование малого комитета.

Согласно регламенту работы комитета, малый состав комиссии будет состоять из 45 мужчин и женщин. Пятнадцать человек будут представлять правительство Сирии, 15 - оппозицию, 15 - гражданское общество. Малый орган должен готовить конституционные проекты, а большой - принимать их. Напомним, что в конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета САР. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.