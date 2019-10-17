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17.10.2019 13:51
Рубрика: Власть

Захарова назвала задачи Москвы по созыву Конституционного комитета Сирии

Текст: Александр Саможнев
Эскалация на севере Сирии не должна останавливать политическое урегулирование. Москва прилагает усилия для созыва Конституционного комитета САР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости www.ria.ru Фото: Владимир Песня/РИА Новости www.ria.ru
Фото: Владимир Песня/РИА Новости www.ria.ru
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По ее словам, урегулирование на северо-востоке Сирии предполагает передачу Дамаску контроля над сирийско-турецкой границей. "Мы убеждены, что достижение устойчивой долгосрочной стабилизации и безопасности в этом районе Сирии, в стране и в регионе в целом возможны только на основе становления, в первую очередь, ее суверенитета, территориальной целостности", - уточнила Захарова.

Между тем стало известно о том, что ООН разослала приглашения на первое заседание Конституционного комитета Сирии, запланированное на 29-30 октября в Женеве. Предполагается, что во время этой встречи состоится формирование малого комитета.

Фото: YPG Press Office / youtube.com
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Согласно регламенту работы комитета, малый состав комиссии будет состоять из 45 мужчин и женщин. Пятнадцать человек будут представлять правительство Сирии, 15 - оппозицию, 15 - гражданское общество. Малый орган должен готовить конституционные проекты, а большой - принимать их. Напомним, что в конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета САР. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.

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