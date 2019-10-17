Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit. Новый вариант соглашения также предусматривает переходный период до конца 2020 года.

В четверг в Брюсселе стартует саммит глав государств и правительств Евросоюза, где будет рассматриваться вопрос выхода Великобритании, назначенного пока на 31 октября. В последние дни переговоры Лондона и Брюсселя продолжались с утра до поздней ночи, и, по сообщению британской The Guardian, Джонсон пошел на некоторые уступки. В среду вечером стороны говорили о том, что согласия пока достичь не удалось, но уже в четверг утром глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написал в Twitter: "Там, где есть добрая воля, будет и согласие. Дело сделано! Это - справедливое и уравновешенное соглашение между Евросоюзом и Великобританией, которое свидетельствует о нашей целеустремленности в поисках всех решений".

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 17 октября 2019 г.

Глава британского правительства Борис Джонсон назвал новый вариант "отличным". В четверг или в пятницу сделку Лондона и Брюсселя должны одобрить лидеры всех стран Евросоюза. Юнкер уже рекомендовал членам саммита ЕС утвердить согласованный проект. Следующим шагом будет голосование в субботу 19 октября, в ходе внеочередного заседания в Палате общин парламента Соединенного Королевства.

Если документу удастся получить одобрение большинства британских депутатов, ему предстоит пройти одобрение в Европарламенте, и только тогда будет получено формальное согласие Евросовета. "Я уверен, что документ может быть поддержан и ратифицирован вовремя, до 31 октября", - заверил журналистов главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье. По его словам, Еврокомиссия настойчиво рекомендовала главам государств и правительств ЕС одобрить его и в целом сделала все зависевшее от нее, чтобы компромисс был достигнут.

Однако все эти оптимистичные заявления могут не выдержать столкновения с действительностью в лице палаты общин британского парламента. Предшественнице Джонсона Терезе Мэй трижды не удалось провести через Палату общин свой проект соглашения, и существует значительный риск того, что неудачу может потерпеть и нынешний премьер, возглавляющий правительство меньшинства.