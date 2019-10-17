Новости

В Покровском-Стрешневе построят новые дороги по программе реновации 15:51
У "гардемарина" Жигунова за многомиллионный долг отобрали квартиру 15:47
Московские лор-врачи вернули слух 24-летнему мужчине 15:47
Стало известно, что за "люди" жили в Греции 200 тысяч лет назад 15:47
В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности 15:46
"Интер" заинтересован в покупке Артема Дзюбы 15:41
Неделю финского кино в Петербурге откроет новый фильм Мики Каурисмяки 15:41
Под Тверью подняли части самолета времен ВОВ 15:35
Фон дер Ляйен не обеспечила формирование комитетов Еврокомиссии 15:34
В ассирийских текстах нашли описание мощной "космической атаки" 15:34
Вышел трейлер продолжение фильма "Лёд" с Александром Петровым 15:32
РФ: Заявления о роспуске ЛНР и ДНР не помогают урегулированию в Донбассе 15:32
В Беларуси задержано 235 транзитных незаконных мигрантов 15:30
В Биробиджане щенка спасли из смертельной ловушки 15:25
В петербургском детсаду решили пока не увольнять грубого воспитателя 15:24
В центре Петербурга обнаружены подвалы старинного закопанного рынка 15:20
Захарова назвала страны, в которых СМИ пишут больше негатива о России 15:19
Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit 15:16
В Сургуте завели дело на машиниста катка, который задавил чиновника 15:16
Вышел почти пятиминутный трейлер фантастического боевика "Аванпост" 15:13
Опубликована программа XII Евразийского экономического форума в Вероне 15:13
В Новосибирске ученые создали нанокапсулы для лекарств 15:12
В Ессентуках обокрали съемочную площадку фильма "Чайная роза" 15:05
Более 100 спикеров обсудят развитие конкуренции в Москве 15:03
В честь новосибирца назвали жука-плоскохода с пучком волос на голове 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
17.10.2019 15:16
Рубрика: В мире

Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Текст: Ариадна Рокоссовская
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit. Новый вариант соглашения также предусматривает переходный период до конца 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В четверг в Брюсселе стартует саммит глав государств и правительств Евросоюза, где будет рассматриваться вопрос выхода Великобритании, назначенного пока на 31 октября. В последние дни переговоры Лондона и Брюсселя продолжались с утра до поздней ночи, и, по сообщению британской The Guardian, Джонсон пошел на некоторые уступки. В среду вечером стороны говорили о том, что согласия пока достичь не удалось, но уже в четверг утром глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написал в Twitter: "Там, где есть добрая воля, будет и согласие. Дело сделано! Это - справедливое и уравновешенное соглашение между Евросоюзом и Великобританией, которое свидетельствует о нашей целеустремленности в поисках всех решений".

Глава британского правительства Борис Джонсон назвал новый вариант "отличным". В четверг или в пятницу сделку Лондона и Брюсселя должны одобрить лидеры всех стран Евросоюза. Юнкер уже рекомендовал членам саммита ЕС утвердить согласованный проект. Следующим шагом будет голосование в субботу 19 октября, в ходе внеочередного заседания в Палате общин парламента Соединенного Королевства.

Фото: AP
Что думает о будущем Британии и соглашении с Евросоюзом человек с улицы

Если документу удастся получить одобрение большинства британских депутатов, ему предстоит пройти одобрение в Европарламенте, и только тогда будет получено формальное согласие Евросовета. "Я уверен, что документ может быть поддержан и ратифицирован вовремя, до 31 октября", - заверил журналистов главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье. По его словам, Еврокомиссия настойчиво рекомендовала главам государств и правительств ЕС одобрить его и в целом сделала все зависевшее от нее, чтобы компромисс был достигнут.

Однако все эти оптимистичные заявления могут не выдержать столкновения с действительностью в лице палаты общин британского парламента. Предшественнице Джонсона Терезе Мэй трижды не удалось провести через Палату общин свой проект соглашения, и существует значительный риск того, что неудачу может потерпеть и нынешний премьер, возглавляющий правительство меньшинства.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков оценил необычный стиль письма Трампа Эрдогану
Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков
РФ: Заявления о роспуске ЛНР и ДНР не помогают урегулированию в Донбассе
Володин противопоставил "агентов влияния" реальной оппозиции
Пять маршей движутся в Барселону с разных концов Каталонии