Федеральный закон от 16 октября 2019 г. N 332-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год"

Принят Государственной Думой 26 сентября 2019 года
Одобрен Советом Федерации 9 октября 2019 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год по доходам в сумме 19 454 369 032,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 16 713 002 710,4 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит федерального бюджета) в сумме 2 741 366 321,6 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов федерального бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) расходов федерального бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета согласно приложениям 2, 3 (секретно) и 4 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;
3) расходов федерального бюджета за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону;
4) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин
Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru