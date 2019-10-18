Федеральный закон от 16 октября 2019 г. N 332-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год"

Принят Государственной Думой 26 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 9 октября 2019 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год по доходам в сумме 19 454 369 032,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 16 713 002 710,4 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит федерального бюджета) в сумме 2 741 366 321,6 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов федерального бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) расходов федерального бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета согласно приложениям 2, 3 (секретно) и 4 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;

3) расходов федерального бюджета за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону;

4) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru