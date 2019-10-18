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18 октября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)

Федеральный закон от 16 октября 2019 г. N 333-ФЗ "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2018 год"

Дата подписания 16 октября 2019 г.
Опубликован 18 октября 2019 г.

Принят Государственной Думой 26 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 9 октября 2019 года

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) за 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 8 269 641 403,9 тыс. рублей, из них 8 191 850 180,0 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 3 229 324 826,2 тыс. рублей и бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 2 997 470,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8 428 691 846,3 тыс. рублей, из них 8 240 731 895,8 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии;

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 159 050 442,4 тыс. рублей, сложившегося исходя из дефицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 48 881 715,8 тыс. рублей и дефицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 110 168 726,6 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru