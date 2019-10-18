Принят Государственной Думой 24 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 9 октября 2019 года

Внести в статью 2581 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2013, N 27, ст. 3442; 2017, N 52, ст. 7935; 2018, N 27, ст. 3940) следующие изменения:

1) в абзаце втором части первой слова "либо принудительными работами на срок до трех лет" заменить словами "либо принудительными работами на срок до четырех лет", слова "либо лишением свободы на срок до трех лет" заменить словами "либо лишением свободы на срок до четырех лет";

2) в абзаце втором части первой1 слова "принудительными работами на срок до четырех лет" заменить словами "принудительными работами на срок до пяти лет", слова "либо лишением свободы на срок до четырех лет" заменить словами "либо лишением свободы на срок до пяти лет";

3) в части второй:

а) в пункте "а" слово "должностным" исключить;

б) в абзаце четвертом слова "на срок до пяти лет" заменить словами "на срок до шести лет";

4) в части второй1:

а) в абзаце первом слово "должностным" исключить;

б) в абзаце втором слова "до шести лет" заменить словами "до семи лет";

5) в части третьей:

а) в абзаце первом слова "совершенные организованной группой, -" заменить словами "совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -";

б) в абзаце втором слова "до семи лет" заменить словами "до восьми лет";

6) в абзаце первом части третьей1 слова "совершенные организованной группой, -" заменить словами "совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -".

Президент Российской Федерации В. Путин