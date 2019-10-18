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18 октября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)

Федеральный закон от 16 октября 2019 г. N 335-ФЗ "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2018 год"

Дата подписания 16 октября 2019 г.
Опубликован 18 октября 2019 г.

Принят Государственной Думой 26 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 9 октября 2019 года

Статья 1

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) за 2018 год со следующими основными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 735 240 015,5 тыс. рублей, включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 51 934 008,8 тыс. рублей, бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 159 431,3 тыс. рублей, поступление в Фонд неправомерно использованных в 2017 году средств федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 21 672,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 702 242 815,5 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 36 789 656,2 тыс. рублей и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 054 586,3 тыс. рублей.

2. Утвердить общие объемы доходов бюджета Фонда за 2018 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 558 076 412,8 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 126 717 440,7 тыс. рублей.

3. Утвердить общие объемы расходов бюджета Фонда за 2018 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 556 190 558,7 тыс. рублей, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 94 208 014,3 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем расходов бюджета Фонда, направленных Фондом на исполнение публичных нормативных обязательств в 2018 году, в сумме 607 602 449,2 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем профицита бюджета Фонда в сумме 32 997 200,0 тыс. рублей, из них профицит бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 1 885 854,1 тыс. рублей и профицит по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 32 509 426,4 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2018 год:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru