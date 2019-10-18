Федеральный закон от 16 октября 2019 г. N 335-ФЗ "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2018 год"

Принят Государственной Думой 26 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 9 октября 2019 года

Статья 1

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) за 2018 год со следующими основными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 735 240 015,5 тыс. рублей, включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 51 934 008,8 тыс. рублей, бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 159 431,3 тыс. рублей, поступление в Фонд неправомерно использованных в 2017 году средств федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 21 672,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 702 242 815,5 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 36 789 656,2 тыс. рублей и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 054 586,3 тыс. рублей.

2. Утвердить общие объемы доходов бюджета Фонда за 2018 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 558 076 412,8 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 126 717 440,7 тыс. рублей.

3. Утвердить общие объемы расходов бюджета Фонда за 2018 год по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 556 190 558,7 тыс. рублей, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 94 208 014,3 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем расходов бюджета Фонда, направленных Фондом на исполнение публичных нормативных обязательств в 2018 году, в сумме 607 602 449,2 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем профицита бюджета Фонда в сумме 32 997 200,0 тыс. рублей, из них профицит бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 1 885 854,1 тыс. рублей и профицит по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 32 509 426,4 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2018 год:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации В. Путин

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