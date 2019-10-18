Актриса Бочкарева заявила, что "кокаиновый скандал" делает ее сильнее

Российская актриса Наталья Бочкарева, Даша Букина из ситкома "Счастливы вместе", опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте ироничный пост.

В нем артистка язвительно благодарит СМИ за материал, в котором скандал с задержанием Бочкаревой в конце прошлого месяца рассмотрен с точки зрения пиар-технологий.

"Спасибо всем причастным к написанию "замечательной" статьи и за такую гениальную версию пиара. Прочла с первого по последнее слово и прям впечатлилась. Это ж надо, какая я молодец, и как все провернула", - сарказмирует "Букина" (авторский стиль сохранен). Продолжая: "Действительно, как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом?".

И теперь каким же, интересно, будет следующий шаг актрисы на этом поприще? "Международный терроризм?? Я так давно не пиарилась, поэтому, не совсем понимаю, что обычно, в таких случаях, делают дальше...", - задорно делится Бочкарева. Тут же поправившись, что, конечно, она шутит.

Но а если серьезно, то, "невзирая на все это давление, на эти гадости", она "безумно рада, что после случившегося вокруг оказалось столько неравнодушных людей". "Спасибо всем, кто знает и поддерживает меня, спасибо хейтерам, благодаря которым я всегда держу себя в тонусе лучше любых придуманных наркотических средств", - сообщает актриса. Заверяя, что все это делает ее сильнее.

Пост снабжен тэгами #сми #хейтеры #пиар #журналисты и поп-цитатой из Ницше #всечтонеубиваетделаетсильнее.

Ранее сообщалось, что по итогам инцидента, в котором, по информации СМИ, фигурировал спрятанный в нижнем белье "Букиной" кокаин, ее оштрафовали на тридцать тысяч рублей и временно лишили прав на вождение автомобиля.