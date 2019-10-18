Пойманную с кокаином актрису Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч

Российская актриса, звезда ситкома "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, задержанная правоохранителями 28 сентября с запрещенным препаратом, который, как сообщалось, она прятала в своем нижнем белье, за данный проступок подверглась санкциям.

Согласно информации РЕН ТВ, звезде назначили штраф в размере тридцати тысяч рублей и лишили ее водительских прав сроком на один год и восемь месяцев.

При этом на разбирательства актриса не пришла.

"Признать Бочкареву Наталью Владимировну виновной в совершении административного правонарушения по статье 12.26 КоАП РФ", - приводит канал текст административного постановления.

Ранее сообщалось, что Бочкарева не явилась в суд и в первый раз. За что ее бывший супруг пристыдил журналистов, распекая их по поводу поднятых вокруг истории артистки буйных информационных свистоплясок.