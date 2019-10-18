Новости

Опубликованы первые фото со съемок Эммы Стоун в образе Стервеллы 13:59
Фото: Лобода отметила 37-летие с фронтменом Rammstein Линдеманном 13:38
Вышел трейлер фильма "Вдова" - "Ведьмы из Блэр" по-русски" 17.10.2019
Актриса Джули Гибсон умерла на 107-м году жизни 17.10.2019
У "гардемарина" Жигунова за многомиллионный долг отобрали квартиру 17.10.2019

Пойманную с кокаином актрису Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч

Новости
    18.10.2019, 14:33
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Российская актриса, звезда ситкома "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, задержанная правоохранителями 28 сентября с запрещенным препаратом, который, как сообщалось, она прятала в своем нижнем белье, за данный проступок подверглась санкциям.

Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
Фото: Лобода отметила 37-летие с фронтменом Rammstein Линдеманном

Согласно информации РЕН ТВ, звезде назначили штраф в размере тридцати тысяч рублей и лишили ее водительских прав сроком на один год и восемь месяцев.

При этом на разбирательства актриса не пришла.

"Признать Бочкареву Наталью Владимировну виновной в совершении административного правонарушения по статье 12.26 КоАП РФ", - приводит канал текст административного постановления.

Ранее сообщалось, что Бочкарева не явилась в суд и в первый раз. За что ее бывший супруг пристыдил журналистов, распекая их по поводу поднятых вокруг истории артистки буйных информационных свистоплясок.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер продолжение фильма "Лёд" с Александром Петровым 17.10.2019
Вышел почти пятиминутный трейлер фантастического боевика "Аванпост" 17.10.2019
Советский "Вий" снова признан одним из самых страшных фильмов в истории 17.10.2019
Еще один клип Guns N' Roses набрал миллиард просмотров на YouTube 17.10.2019
⧣ Россия
Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
Пятый муж Лолиты подал на развод 17.10.2019
Фото: у Тимати родился сын 16.10.2019
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 16.10.2019
⧣ скандалы
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Рок-группа Uriah Heep решила, что Киев и Минск находятся в России 16.10.2019
Бывшая жена Джереми Реннера рассказала, как он угрожал убить ее и себя 16.10.2019
СМИ: В Москве арестована с поличным актриса из сериала "Солдаты" Юрасова 16.10.2019
⧣ происшествия
Фото: twitter.com/ koconews
Сын "Тарзана" убил свою мать, бывшую "Мисс Флорида", и был застрелен 17.10.2019
Видео: актриса Хелен Хант госпитализирована после ДТП 17.10.2019
Муж Белохвостиковой отказался комментировать сообщения об ее операции 16.10.2019