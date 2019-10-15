Новости

Дженнифер Энистон прокомментировала возможность продолжения "Друзей" 14:50
Вышел финальный русский трейлер "Холодного сердца 2" 12:35
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили, что она больна 12:27
Генри Кавилл признался, что и раньше был фанатом "Ведьмака" 12:18
Вышел трейлер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел" 11:52

Пойманная с кокаином актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд

Новости
    15.10.2019, 15:30
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Российская актриса, звезда ситкома "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, задержанная с запрещенным веществом, сегодня, 15 октября, должна была явиться в суд. Но разочаровала "общественность и представителей СМИ", поскольку не пришла.

Фото: Александр Поляков/ РИА Новости
Юрий Лоза пожаловался на "упоротых" фанатов группы "Кино"

Как прокомментировал ситуацию каналу 360 Николай Борисов, бывший супруг артистки, виной тому - поднятая прессой изрядная шумиха.

"Может быть, это связано с тем, что все собрались? У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьезнейшие, а вы все никак не угомонитесь", - сурово осудил периодику Борисов.

Далее саркастическим предложив: "Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте".

В пресс-службе судебного участка каналу рассказали, что слушание административного дела актрисы в итоге перенесли, так как Бочкарева на запланированное заседание не явилась.

Ранее Бочкарева, находящаяся в Москве под подпиской о невыезде, сообщила в Instagram о своем напряженном гастрольном графике.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел русский трейлер "Доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим 11:38
Найдена актриса на роль Женщины-кошки в новом "Бэтмене" 11:09
"Джокер" продолжает лидировать в российском прокате 14.10.2019
У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение 14.10.2019
⧣ Россия
Фото: Александр Поляков/ РИА Новости
Юрий Лоза пожаловался на "упоротых" фанатов группы "Кино" 14.10.2019
Продюсер звезды "Дома 2" прокомментировала ее избиение на корпоративе 14.10.2019
Пойманная с кокаином Бочкарева похвасталась напряженным графиком 14.10.2019
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Sky Atlantic
Вышел трейлер второго сезона сериала "Британия" 14.10.2019
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото 12.10.2019
Семья Заворотнюк впервые выступила с официальными заявлениями 11.10.2019
⧣ скандалы
Фото: AP Photo/Francois Mori
Актера и певца Патрика Брюэля обвинили в насилии над массажистками 14.10.2019
Видео: звезду "Дома 2" Марго Овсянникову избили на корпоративе 12.10.2019
Пойманную с наркотиками Бочкареву выгнали из института Жириновского 10.10.2019