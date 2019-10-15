Пойманная с кокаином актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд

Российская актриса, звезда ситкома "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, задержанная с запрещенным веществом, сегодня, 15 октября, должна была явиться в суд. Но разочаровала "общественность и представителей СМИ", поскольку не пришла.

Как прокомментировал ситуацию каналу 360 Николай Борисов, бывший супруг артистки, виной тому - поднятая прессой изрядная шумиха.

"Может быть, это связано с тем, что все собрались? У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьезнейшие, а вы все никак не угомонитесь", - сурово осудил периодику Борисов.

Далее саркастическим предложив: "Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте".

В пресс-службе судебного участка каналу рассказали, что слушание административного дела актрисы в итоге перенесли, так как Бочкарева на запланированное заседание не явилась.

Ранее Бочкарева, находящаяся в Москве под подпиской о невыезде, сообщила в Instagram о своем напряженном гастрольном графике.