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Стало известно, куда пропала пойманная с наркотиками актриса Бочкарева

ТВ и сериалы
    07.10.2019, 18:30
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская актриса Наталья Бочкарева, звезда ситкома "Счастливы вместе", оказавшаяся в центре "наркотического скандала", после заведения в отношении нее уголовного дела находится в Москве - под подпиской о невыезде.

Фото: youtube.com
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Об этом передает 360 со ссылкой на друга артистки Андрея Ковалева. Добавившего, что не общаться с прессой Бочкаревой порекомендовали ее юристы.

"Она не хочет общаться. Адвокаты запретили общаться", - проинформировал источник. Уточнивший, что артистка живет все в той же квартире, что и раньше, однако из дома не выходит.

"Уголовное дело там. Она может быть невыездная", - конкретизирует ситуацию Ковалев.

При этом ранее сообщалось, что на фоне всей этой истории у "Букиной" резко ухудшилось здоровье. Вплоть до частичного паралича.

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