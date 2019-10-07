Стало известно, куда пропала пойманная с наркотиками актриса Бочкарева

Российская актриса Наталья Бочкарева, звезда ситкома "Счастливы вместе", оказавшаяся в центре "наркотического скандала", после заведения в отношении нее уголовного дела находится в Москве - под подпиской о невыезде.

Об этом передает 360 со ссылкой на друга артистки Андрея Ковалева. Добавившего, что не общаться с прессой Бочкаревой порекомендовали ее юристы.

"Она не хочет общаться. Адвокаты запретили общаться", - проинформировал источник. Уточнивший, что артистка живет все в той же квартире, что и раньше, однако из дома не выходит.

"Уголовное дело там. Она может быть невыездная", - конкретизирует ситуацию Ковалев.

При этом ранее сообщалось, что на фоне всей этой истории у "Букиной" резко ухудшилось здоровье. Вплоть до частичного паралича.