Пойманная с кокаином Бочкарева похвасталась напряженным графиком

Российская актриса Наталья Бочкарева, не так давно задержанная с противозаконными препаратами и ставшая большим ньюсмейкером, отправилась на гастроли. О чем сама сообщила в Instagram.

"Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах... переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу", - похвалилась звезда ситкома "Счастливы вместе". Которая, по словам ее друга, находится в Москве под следствием и подпиской о невыезде.

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"Ваше творчество для меня как наркотик", - тонко поддержали пользователи в комментариях. Далее рассыпаясь восхвалениями: "Госпожа Букина, вы бесподобны!", "Сижу в зале на балконе, и восхищаюсь вашей игрой. Обожаю вас", и так далее.

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза, комментируя задержание Бочкаревой, рассказал о бедах, которые наркотики принесли его семье.