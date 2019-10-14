Новости

Продюсер звезды "Дома 2" прокомментировала ее избиение на корпоративе 10:50
Крокодилы-бегемоты: вышел трейлер нового фильма со Скалой Джонсоном 13.10.2019
Видео: в США арестована 81-летняя Джейн Фонда 13.10.2019
"Ленинград" дал свой последний концерт в рамках прощального тура 13.10.2019
Видео: звезду "Дома 2" Марго Овсянникову избили на корпоративе 12.10.2019

Пойманная с кокаином Бочкарева похвасталась напряженным графиком

Новости
    14.10.2019, 10:12
Текст:   Олег Усков
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российская актриса Наталья Бочкарева, не так давно задержанная с противозаконными препаратами и ставшая большим ньюсмейкером, отправилась на гастроли. О чем сама сообщила в Instagram.

"Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах... переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу", - похвалилась звезда ситкома "Счастливы вместе". Которая, по словам ее друга, находится в Москве под следствием и подпиской о невыезде.

Пост трудоголицы сопровождают тэги #трудовыебудни #натальябочкарева #nataliabochkareva #bochkareva #бочкарева #театр #гастроли #натальябочкарёва и #любимаяработа.

"Ваше творчество для меня как наркотик", - тонко поддержали пользователи в комментариях. Далее рассыпаясь восхвалениями: "Госпожа Букина, вы бесподобны!", "Сижу в зале на балконе, и восхищаюсь вашей игрой. Обожаю вас", и так далее.

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза, комментируя задержание Бочкаревой, рассказал о бедах, которые наркотики принесли его семье.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото 12.10.2019
"Джокер" заработал в России миллиард 12.10.2019
Умер актер Роберт Форстер 12.10.2019
Вышел трейлер перезапуска "Ангелов Чарли" с Кристен Стюарт 12.10.2019
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Семья Заворотнюк впервые выступила с официальными заявлениями 11.10.2019
Семья Заворотнюк прокомментировала сообщения об ухудшении ее состояния 11.10.2019
Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк 11.10.2019
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/WalkingDead_AMC
"Ходячие мертвецы" снова побили личный антирекорд по рейтингам 09.10.2019
Вышел трейлер сериала "Рассвет" - "молодежного "Безумного Макса" 09.10.2019
Семья Юлии Началовой благословила съемки телесериала о певице 09.10.2019
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
СМИ сообщили о смерти вдовы Папанова, актрисы Надежды Каратаевой 10.10.2019
В США экстренно госпитализирована певица Майли Сайрус 10.10.2019
Адвокат продавца "Крота" прокомментировал победу над Бари Алибасовым 09.10.2019