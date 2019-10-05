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Юрий Лоза рассказал о своих многочисленных бедах из-за наркотиков

ТВ и сериалы
    05.10.2019, 14:50
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Музыкант и аналитик Юрий Лоза точечно подключился к информационной свистопляске, развернутой в последние дни вокруг 39-летней российской актрисы Натальи Бочкаревой, звезды ситкома "Счастливы вместе".

Фото: AP Photo/Lionel Cironneau
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Напомним: артистка была задержана 28 сентября с, как предполагается, кокаином - "порошкообразным веществом массой 0,69 граммов". Который Наталья прятала в своих глубоко интимных областях, по сообщениям СМИ.

Уточнялось, что автомобиль Cadillac Бочкаревой был остановлен сотрудниками ДПС, "обратившими внимание на странное поведение актрисы", и в этой связи проведшими личный досмотр.

Певец и композитор Лоза в комментарии Пятому каналу реагирует на произошедшее в духе "с кем не бывает?".

"Ну, нашли наркотики… Но она же человек, правильно? У любого человека что-то могут найти", - отметил Лоза. Подытожив: "Нашли у нее, и что?".

Вместе с тем сам Юрий Эдуардович крайне негативно относится к противозаконном препаратам, так как многажды настрадался на их фоне.

"Наркотики - это плохо. У всех у нас должна быть одна точка зрения. Наркотики - это зло", - заявил певец. Напомнив, что "двух племянников похоронил" и "многих друзей перетаскал ногами вперед". Поэтому, по мнению Юрия, "наркотики самым жестоким образом должны искореняться из нашей жизни и применяться только в медицинских целях".

Ранее сообщалось, что Бочкареву частично парализовало.

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