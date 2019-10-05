Новости

В Сети появилось видео драки клоунов с Джокером, Пеннивайзом и мимами 16:55
Вышел трейлер "Матрицы" в формате высочайшего разрешения 4K 15:15
Юрий Лоза рассказал о своих многочисленных бедах из-за наркотиков 14:50
От рака умерла актриса и певица Дайан Кэрролл 14:30
Вышел трейлер сериала по "Темным началам" Пулмана 04.10.2019

Пойманная с кокаином актриса Бочкарева заговорила цитатами из классики

ТВ и сериалы
    05.10.2019, 15:32
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official
Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official

39-летняя российская актриса театра, кино и ТВ Наталья Бочкарева, задержанная в конце прошлого месяца правоохранителями с, как предполагается, кокаином, в очередной раз отреагировала на критику.

Бочкарева опубликовала в Instagram свое ухмыляющееся лицо, рядом с которым - цитата из Петра Чаадаева. Следующая: "Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно...".

Под постом - более 7,5 тысяч одобряющих туманное глубокомыслие актрисы отметок "нравится".

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза, комментируя задержание Бочкаревой, рассказал о бедах, которые наркотики принесли его семье.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Джеймса Франка и его актерскую школу уличили в секс-кастингах 04.10.2019
Появились фото вышедшего из комы актера Алексея Янина 04.10.2019
Актер и режиссер Александр Хван попал в больницу из-за обострения 04.10.2019
СМИ: пойманную с наркотиками актрису Бочкареву частично парализовало 04.10.2019
⧣ Россия
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Спектакль Марка Захарова по произведениям Сорокина поставит его дочь 03.10.2019
Автор "Игры престолов" записал видеообращение к жителям Якутии 03.10.2019
Анонсирована очередная российская экранизация игры S.T.A.L.K.E.R. 03.10.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Гэндальфа в сериале по "Властелину колец" предложили сделать женщиной 03.10.2019
Появилось новое видео ареста звезды "Счастливы вместе" с наркотиками 02.10.2019
"Твин Пикс" вернется в 2020-м. Имеются улики и показания свидетелей 02.10.2019
⧣ фото
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
46-летняя дочь Андрея Миронова Мария стала мамой 01.10.2019
Алена Водонаева продемонстрировала публике три ноги 30.09.2019
Лобода показала, как кормит грудью, предположительно, дочь Линдеманна 30.09.2019