Пойманная с кокаином актриса Бочкарева заговорила цитатами из классики

39-летняя российская актриса театра, кино и ТВ Наталья Бочкарева, задержанная в конце прошлого месяца правоохранителями с, как предполагается, кокаином, в очередной раз отреагировала на критику.

Бочкарева опубликовала в Instagram свое ухмыляющееся лицо, рядом с которым - цитата из Петра Чаадаева. Следующая: "Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно...".

Под постом - более 7,5 тысяч одобряющих туманное глубокомыслие актрисы отметок "нравится".

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза, комментируя задержание Бочкаревой, рассказал о бедах, которые наркотики принесли его семье.