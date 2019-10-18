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18.10.2019 11:26
Рубрика: Культура

Александр Ширвиндт и Роман Виктюк получат Премию Станиславского

Текст: Варвара Карпеева
25 ноября состоится церемония вручения XXIV Международной театральной премии Станиславского. По традиции имена ее лауреатов не держат в тайне и всегда объявляют заранее. В этом году премии за вклад в развитие российского театра присуждены Роману Виктюку и Александру Ширвиндту, а за вклад в развитие мирового театра премии Станиславского удостоены Том Стоппард и Джуди Денч (Великобритания).
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

Из актеров премией отмечены Тимофей Трибунцев и Лаура Пицхелаури. Престижную награду в номинации "Перспектива" получат режиссеры Олег Долин и Евгения Сафонова, и за лучшее художественное решение спектаклей - художник Сергей Якунин.

Событием сезона, по мнению членов жюри премии, стал спектакль Кирилла Серебренникова "Барокко" - премию вручат всему коллективу "Гоголь-центра".

Фото: Борис Ярков
В Екатеринбурге состоится премьера спектакля по материалам "РГ"

В номинации театрального дела лауреатами стали Давид Смелянский и Софья Апфельбаум, среди театральных критиков отмечена Елизавета Суриц, из педагогов - Анна Петрова. И за бесценный вклад в развитие русской актерской школы и развитие современного театра, а также воспитание целой плеяды молодых талантливых актеров первым лауреатом в области театральной педагогики посмертно стал актер и режиссер Дмитрий Брусникин.

Всего лауреатов пятнадцать. Международная Премия Станиславского была учреждена в 1994 году, с 1995 года вручается Фондом К.С. Станиславского. Кроме основных театральных специальностей (режиссура, лучшие мужские и женские роли, сценография) и наград за вклад в развитие отечественного и мирового театра, премия присуждается в таких редких номинациях, как "Театральное дело" (за создание театров и фестивалей в России), "Педагогика", "Критика". За годы существования ее лауреатами стали более двухсот выдающихся театральных деятелей. В отличие от подавляющего большинства театральных наград, долгое время Премия Станиславского имела солидный денежный эквивалент.

Культура Театр Драматический театр Театр с Ириной Корнеевой
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