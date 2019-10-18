Английские авторы и первоиздатели называют свое детище энциклопедией - Philip's Millennium Encyclopedia. Российские издатели - "Большим иллюстрированным энциклопедическим словарем". Он и в самом деле большой - 1020 страниц, не считая блоков карт и другого справочного материала. Это 13 тысяч сжатых статей от А до Я.

Авторов энциклопедии в первую очередь интересовали события как вехи истории, как опознавательные знаки эпох; как верстовые столбы цивилизации, оставляющие свои метки на шкале времени. Когда они поглядели на мир через такую призму, он стал обретать свое истинное лицо. И все обрело свое значение, свой ранг, свое причинное гнездовье.

Мне осталось только выбрать два рубежных года: 1940-й и 1941-й - официальных предгрозовых фашистского нашествия на СССР. И сказать несколько слов в защиту нашей исторической чести.

Вот хронологический блок по всемирной истории: в нем 5 тысяч выдающихся исторических событий, начиная с XV тысячелетия до новой эры и заканчивая нашими днями.

Кто и когда начал Вторую мировую войну?

"До войны", а именно 23 марта 1939 года, Гитлер отхватил у Литвы Мемельский край и присоединил его к своей Восточной Пруссии.

Не прошло и полугода, как знаменитый немецкий линкор Schleswig-Holstein, прославившийся в Ютландском сражении 1916 года, (исторически точно в 4 часа 45 минут утра 1 сентября 1939 года - прим.ред.) под покровом предрассветных сумерек вышел на траверз польского полуострова Вестерплатте. Из своих 280-миллиметровых орудий главного калибра он дал залп по польской морской крепости.

Ответа не последовало. Правда, плавучая немецкая крепость его и не ждала. Линкор обрушил на поляков такой смерч огня и стали, что о сопротивлении мало кто помышлял: гитлеровская Германия уже диктовала Европе свои условия.

В Берлине утром того же дня Рейхстаг (парламент) принял план "мирного урегулирования" с Польшей, который предложил Адольф Гитлер...

1940 год. Страницы истории (цитируем энциклопедию)

- Британские войска отразили нападение итальянцев на Египет и приблизились к Ливии.

- Японцы вторгаются во французский Индокитай и захватывают Сайгон.

- Итальянцы захватили британское Сомали.

- Советские войска захватывают Карельский перешеек. Советско-финская война заканчивается мирным договором.

- В Мехико убит Лев Троцкий.

- Панамериканская конференция принимает решение: взять опеку над европейскими кораблями в Западном полушарии.

- Британские броненосцы уничтожают часть французского флота режима Виши в алжирском порту Оран.

- Британские части и войска Свободной Франции пытаются захватить Дакар в Сенегале.

- Немецкие войска оккупируют Данию и Норвегию. Британские и французские соединения высаживаются в Норвегии, но потом уходят.

- Уинстон Черчилль становится британским премьер-министром.

- Италия объявляет войну Франции и Британии.

- Германия захватывает Нидерланды, Бельгию и Люксембург, затем вторгается во Францию. Британские войска уходят из Дюнкерка. Немцы берут Париж. Маршал Петэн капитулирует. Франция поделена на две зоны: на оккупированную и не оккупированную (с правительством в городе Виши). Эльзас и Лотарингия становятся частью Германии. Правительства в изгнании Свободной Польши и Свободной Франции сформированы в Лондоне.

- Немцы начинают интенсивные бомбардировки Британии. Осуществляется стратегия "Блиц" (молниеносной войны) против Лондона.

- Ион Антонеску объявляет себя диктатором Румынии.

- Эстония, Латвия и Литва становятся республиками Советского Союза.

- Британия оккупирует Исландию.

- Германские подводные лодки в британских водах охотятся на корабли нейтральных стран.

- Италия вторгается в Грецию, но терпит поражение.

***

...И скорбная строчка о ликвидации Льва Троцкого заняла свое место во всемирной истории. Останься он жив, сохрани за собой роль талантливого зодчего вооруженных сил Советской России (СССР), глядишь, отстоял бы для скорых будущих баталий плеяду молодых талантливых полководцев, ставших жертвами сталинской нездоровой подозрительности: Тухачевского, Уборевича, Якира и других. Как знать - истории не предъявишь счет. Но из памяти слово не выкинешь.

Для нас важно основополагающее: все это происходит в течение одного "предвоенного года".

Эксперты энциклопедии предметно делают вывод: а мировая война уже не только началась - она во всю идет с боями и атаками, с наступлениями и отступлениями, затягивая в свою кровожадную воронку тысячи жизней, уродуя другие тысячи.

Только две страны заключили мирное соглашение - это Советский Союз и Финляндия.

Государства, бряцая ультиматумами и оружием, объявляют войны друг другу, рвут друг у друга лакомые колониальные куски, крушат границы и суверенитеты. Итальянцы - на Египет, британцы на итальянцев, потом на французов, которых уже захватил Гитлер; он, Гитлер, между прочим уже взял в плен Данию и Норвегию, англичане - Исландию. Только Латвию, Литву и Эстонию принял под свое крыло СССР, а все остальные как бог пошлет...

Идет война грабительская, захватническая - война как война: Германия уже слопала Эльзас и Лотарингию, Нидерланды, Бельгию, Люксембург... Кто следующий?..

1941 год. Грабительская вакханалия продолжается (продолжаем цитировать источник)

- Британские войска отвоевывают у французской армии вишистской Дамаск.

- Британские и советские войска занимают Тегеран. Мухаммед Реза Пехлеви после смерти отца становится шахом Ирана.

- Японские самолеты внезапно бомбят американский флот в Перл-Харборе на Гавайях. Японские войска захватывают Гуам и остров Уэйк.

- Таиланд, союзник Японии, объявляет войну Британии и США.

- Япония вторгается на Филиппины.

- Гонконг сдается японцам.

- Британцы наносят поражение итальянским войскам и захватывают в Ливии Тобрук и Бенгази. Немецкий генерал Э. Роммель принимает командование Германским африканским корпусом и осаждает британцев в Тобруке.

- Эфиопские войска захватывают итальянский укрепленный район в Бери.

- Британские войска захватывают Могадишо, главный порт итальянского Сомали, и оккупируют Аддис-Абебу в Эфиопии.

- Германские армии вступают в Югославию и Грецию. Немецкие парашютисты захватывают остров Крит. Британцы вынуждены эвакуировать войска.

- Германский министр Рудольф Гесс с мирной миссией высаживается в Шотландии.

(И только теперь СССР вынужден вступить в войну, чтобы защитить свой народ, свою землю свою страну - прим. "РГ").

- Осуществляя план "Барбаросса", Германия вторгается в Советский Союз, захватывает Киев, оккупирует Украину, осаждает Ленинград. Но Москву ей взять не удается.

- Германия и Италия объявляют войну США.

- Американское правительство проводит через Конгресс билль о ленд-лизе (передаче взаймы или в аренду вооружения, обмундирования и т.д.), что дает возможность снабжать Британию оборудованием.

- Рузвельт и Черчилль публикуют Атлантическую хартию, в которой говорится о целях войны против фашистской Германии и об отказе от территориальных захватов в послевоенное время.

- После нападения на Перл-Харбор США объявляют войну Японии.

- Начинает работать Манхэттенский проект по созданию атомной бомбы.

***

Фактически уже несколько лет громыхает мировая война, в которой практически не участвует Советский Союз. Только после 22 июня 1941 года. А прихвостни фашистов и сегодня пытаются пристегнуть нас к поджигателям всемирной ненависти. Вопреки всему очевидному.

"Продвинутые" поляки, прибалты из бывших союзных республик СССР и ныне примкнувшие к ним заполошные украинцы на высшем административном уровне, в школьных учебниках, в средствах массовой информации и в устных речах называют Советский Союз и лично Сталина поджигателями минувшей мировой войны.

Взвалить ответственность за разжигание Второй мировой войны на СССР - это верх цинизма, политического и морального. Не думаю, что они не читали хронику событий конца тридцатых годов прошлого века.

На 22 июня 1941 года Советский Союз ни с кем не воевал. Ему ни с кем нечего было делить. Он ускоренными темпами укреплял существующие границы.

А кто воевал, тот воевал уже давно. Жертвой идущей войны уже стали государства, континенты, острова, народы. Советского Союза не было ни с той, ни с другой стороны. Исторический факт.

...В мире уже продолжала бушевать война. На всех континентах. Колониальным империям нужны были ресурсы и рабы, которые бы эти ресурсы им добывали.

Полуторатысячестраничный том, сработанный западными исследователями, подносит нам историческую правду без фантиков и позолоты. Незамысловато. Просто. Одной строкой. Ну, двумя, тремя. И от этого голая правда становится чудовищно взрывоопасной: мир нельзя обмануть, Земля останется круглой. Ложь не прилипнет к удивительному изваянию Творца.

Говорят: история нас рассудит. А историки? Все ли они-то годятся на роль беспристрастных летописцев вечности? Или историю пишут залпы орудий?

"Окутанная ореолом справедливой, Вторая мировая повлияла на последующие поколения намного сильнее, чем любая другая война в истории. Она вызывает смешанные чувства, потому что никогда не сможет соответствовать этому образу. Ведь половина Европы была принесена в жертву ненасытному Сталину, чтобы спасти вторую половину. (Побойтесь Бога, пол-Европы была принесена в жертву Гитлеру, но мы ее вернули европейцам. Мы - советские люди, советская армия ее талантливые полководцы - прим. авт.) И хотя она закончилась сокрушительным поражением немецких нацистов и японских империалистов, победа явно не смогла обеспечить мир на земле..." - подводит итоги "самой большой рукотворной катастрофе в истории человечества" один из самых почитаемых историков Запада - Энтони Бивор.

Историк Энтони Бивор не сомневается, что зло должно быть уничтожено, но как-то не так, как-то по-другому. И победители, они, по его мнению, не все победители. И не всегда побеждали тех, кого нужно. И уж очень круто и беспощадно. Особенно те, которые шли с востока. Уж эти-то дорвались...

Такой компетентный историк, но как бы не знает, что границу Советского Союза с оружием в руках перешли в сорок первом не только эсэсовские полчища немецких головорезов, но и вместе с ними топтали нашу землю батальоны польских, румынских, австрийских, французских, испанских, итальянских, венгерских и каких там еще бравых ребят - цвет и гордость просвещенного, благородного Запада. Которых несправедливо отдали "чудовищу Сталину."

Да никто их не отдавал - сами сдались: Гитлер капут!

А их вожди перешли на "холодный режим". Такова правда истории. И ее не подменить нечем. Как ни старайтесь.