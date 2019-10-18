В четверг вечером в столичном дворце "Мегаспорт" в рамках группового этапа Евролиги встретились две сильнейшие команды России последних лет - ЦСКА и "Химки". На этот раз армейский клуб праздновал победу - 99:86.

Классическое противостояние отечественного баскетбола даже имеет свое особое название - "дерби Ленинградки". Причина на поверхности - обе команды базируются в шаговой доступности от Ленинградского проспекта, переходящего в одноименное шоссе. Впрочем, громкому слову "дерби" встречи ЦСКА и "Химок" соответствуют не до конца. Прежде всего из-за обстановки на трибунах. Все-таки болельщики на баскетболе куда спокойнее, чем на футболе, и никаких фанатских драк здесь представить невозможно. Так что уживаются зрители друг с другом мирно.

Вторая причина - "Химки" уже много лет пытаются свергнуть ЦСКА с трона, но практически всегда это ничем хорошим для них не заканчивается. У подмосковного коллектива меняются тренеры, игроки, а статус второй команды страны изменить не получается. Допустим, в Евролиге клубы встречались доселе девять раз. И восемь матчей закончились в пользу "красно-синих". На своем паркете армейцы химчанам и вовсе не проигрывали никогда. В Единой лиге статистика еще более красноречивая - до успехов ЦСКА их соседям-конкурентам работать и работать.

Кажется, в этом сезоне диспозиция наконец может поменяться, и силы соперников уравняются. Москвичи после триумфа в Евролиге сильно обновились, и новички пока только приживаются. Поражения в Единой лиге от "Енисея" и "Зенита" лишнее подтверждение тому, что "красно-синий" пока еще не самый сильный. У "Химок" тоже много новичков. Но разница в том, что и прежние лидеры никуда не делись. Состав "желто-синих" по именам настолько мощный, что даже пять человек, которые сейчас в лазарете, могут не торопиться закрывать больничный - играть есть кому. Еще один важный фактор - в "Химки" вернулся Римас Куртинайтис, чья тренерская квалификация не вызывает сомнений. Под руководством этого специалиста команда действительно может замахнуться на что-то серьезное в Евролиге. Скажем, на "Финал четырех". И бодрый старт "Химок", выигравших до этого дня я все шесть официальных матчей, говорит о больших возможностях команды. Но в Подмосковье прекрасно понимают - чтобы стать действительно топ-клубом европейского масштаба, надо начинать обыгрывать ЦСКА. Хотя публично об этом, разумеется, не говорят.

- Мы не акцентируем внимание на том, что это наш основной соперник. Это очень хорошая команда, чемпион Евролиги, пусть у них и произошли большие изменения в составе. Конечно, мы будем бороться и хотим победить, при этом готовимся как к обычной команде Евролиги - так в интервью пресс-службе "Химок" накануне матча говорил главный тренер подмосковного клуба Римас Куртинайтис.

Нынешнее противостояние ЦСКА и химчан подавалось как битва двух лучших снайперов Евролиги Майка Джеймса и Алексея Шведа. Напомним, что новичок армейцев Джеймс получил этот титул в прошлом сезоне, а лидер "Химок" Швед был коронован годом ранее. И тот, и другой взяли с места в карьер, пытаясь показать, что именно он самый-самый. По первой четверти Джеймс смотрелся предпочтительнее. Он настрелял аж 18 очков, забивая с любых дистанций. Алексей ответил восемью баллами - тоже неплохо, но на фоне феерической игры Майка все-таки поскромнее.

Импульс, который придал команде Джеймс, подхватил весь ЦСКА. Стартовый отрезок москвичи выиграли весьма уверенно - 29:20. Дальше соревнование снайперов чуть ушло в тень. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис очень строго лимитирует время, которое проводят на площадке его игроки. Грамотное распределение нагрузки дает эффект на длинной дистанции - именно за счет него ЦСКА сохраняет свежесть к весне, когда наступает время самых важных матчей. И никакая феерия в первой четверти не уберегла Джеймса от отправки на скамейку запасных - отдых превыше всего. Без него москвичи несколько скромнее провели вторую четверть, но и ее закончили в свою пользу. К большому перерыву на табло горел счет 54:44 в пользу ЦСКА.

Во второй половине обе команды продолжили играть в искрометный атакующий баскетбол, без особой оглядки на свое кольцо. Химчане очень старались подобраться к оппоненту, но ЦСКА даже надежды на концовку не оставил. Сирена зафиксировала красивую победу действующего чемпиона Евролиги со счетом 99:86.

Символично, что в дуэли снайперов тоже победа за армейцами. Майк Джеймс набрал в итоге 28 очков, а Алексей Швед - 25.