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18.10.2019 12:46
Рубрика: Спорт

Болельщики "Спартака" написали открытое письмо Леониду Федуну

Текст: Максим Домчев
Не так давно владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о желании передать клуб в управление болельщикам в 2023 году. В связи с этим группа поклонников команды, назвавшая себя "Комитет-2023", написала обращение к Федуну с просьбой раскрыть подробности этой инициативы.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Мы хотим узнать условия передачи клуба - огласите их подробно. Опишите, пожалуйста, сам механизм передачи: когда начнется этот процесс? Какие у него будут временные рамки, какие этапы предполагаются? Каковы критерии, которые будут предъявляться к принимающей клуб стороне - болельщикам клуба? И, разумеется, нас очень интересует итоговая цена вопроса", - говорится в письме, опубликованном на сайте болельщиков "Спартака".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Болельщиков интересует размер суммы, которую Леонид Федун запросит при продаже клуба.

"Мы обращаемся к Вам заранее, потому что прекрасно представляем размеры этой суммы, и нам, исходя из своих возможностей, надо будет уже сейчас готовиться к покупке. И мы уверены, что цена будет все-таки ближе к разумной, так как и сторона отдающая, и сторона принимающая одинаково сильно любят клуб, значит, они смогут договориться о взаимовыгодных условиях", - говорится в обращении.

"Комитет-2023" попросил Леонида Федуна озвучить все условия, поскольку болельщики хотят подготовиться к сделке заранее. Инициативная группа также предложила создать проектную экспертную команду, куда бы вошли обе стороны, участвующие в сделке.

Тедеско объяснил, почему он выбрал "Спартак"
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