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18.10.2019 16:11
Рубрика: Общество

В Северной Ирландии обнаружен деревянный "Стоунхендж"

Текст: Денис Передельский
Фото: NAC Ltd Фото: NAC Ltd
Фото: NAC Ltd

В Северной Ирландии археологи опубликовали масштабный отчет о проведенных за последние четыре года исследованиях, в результате которых было обнаружено около 800 древних объектов.

Как сообщает BBC News, в рамках этого масштабного проекта уже сделаны сотни важных археологических открытий. Ученым удалось найти объекты возрастом до 10 тысяч лет. Это позволит пролить новый свет на историю заселения данного региона.

Фото: Cambodian Archaeological Lidar Initiative
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В целом было обнаружено около 800 объектов, начиная от ферм каменного века до городских промышленных объектов XIX века. Некоторые из находок археологи называют очень ценными.

Так, в Гленшейне был обнаружен ритуальный комплекс, состоявший из дворика и большого круга. В отличие от знаменитого английского Стоунхенджа, местный народ использовал не каменные валуны, а деревянные столбы.

Считается, что внутри этого круга в поздний период неолита проводились довольно сложные ритуалы. Археологи датировали этот объект примерно 2500 годом до нашей эры. Они полагают, что это место посещало большое количество людей.

Среди прочих находок исследователи отмечают большой дом, руины которого были обнаружены в графстве Лондондерри. Его возраст составляет около 6000 лет. В тот период времени на данной территории только начинало развиваться сельское хозяйство.

Размеры здания составляли 7х14 метров. При проведении раскопок археологи обнаружили в нем около 1400 фрагментов керамики неолита.

Еще один дом, имевший круглую форму, был обнаружен в графстве Антрим. Ученые считают, что это здание было построено около 1500 года до н.э. Здесь также были найдены артефакты, в том числе керамика позднего бронзового века.

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