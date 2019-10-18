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18.10.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Доллар вступил в стадию ослабления

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

- Доллар США развивает внушительное снижение в течение последней недели к наиболее популярным мировым валютам. Это отступление как раз и поддерживает усиление позиций рубля.

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В четверг пара "доллар-рубль" ненадолго опускалась ниже 64 - самой низкой отметки за последние четыре недели. Зачастую подобная динамика валютного рынка вызывает повышенную тягу из защитных активов в доходные. Однако на этот раз рубль довольствуется укреплением к доллару и умеренно отступает к евро.

Пара "евро-рубль" в течение дня в четверг поднималась выше 71,2, отмечая пятую торговую сессию роста. Такую динамику валютного рынка можно интерпретировать как осторожность игроков.

Слабость доллара в существенной мере вызвана скачком евро и фунта в последние дни на фоне сообщений о прогрессе в переговорах по Brexit. Однако стоит обратить внимание, как быстро растаял оптимизм по подписанию первой фазы торговой сделки США и Китая, и при этом захромала статистика из Штатов.

Фото: iStock
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Данные предшествующих месяцев настраивали участников на то, что американская экономика намного лучше переносит замедление, вызванное торговыми спорами, нежели Европа и Азия. Данные этой недели - падение розничных продаж, производственной активности, снижение числа закладок новых домов - все это говорит, что и Штатам не выйти сухими из воды. Им может потребоваться дополнительное смягчение монетарной политики, вдобавок к уже проведенным снижениям ставок.

И рынки с настороженностью реагируют на слабые данные: отступлением доллара и крайне вялыми покупками акций. Зачастую для рубля благоприятной ситуацией является одновременный рост рынков и ослабление доллара. Сейчас в силе только одна составляющая. Хорошо видно, что игроки ослабляют покупки российской валюты при приближении доллара к отметке 64 рубля.

Несмотря на стабильность пары "доллар-рубль" или даже некоторое ее снижение в ближайшей перспективе, пара "евро-рубль" вполне может демонстрировать укрепление. Ближайшим важным тестом для пары может стать отметка 71,5, преодоление которой открывает прямой путь в область 74 - максимумов августа.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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