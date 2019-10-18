Эксперты поспорили об основных трендах в сфере интеллектуальной мобильности

11 октября в Центре цифрового лидерства SAP прошел II международный форум "Автонет". В качестве одного из экспертов отрасли выступила IT-компания CITYLIFE, занимающаяся разработкой сервисов для упрощения и улучшения жизни людей. О своей роли, тенденциях транспортного рынка и задачах, которые ставит перед собой компания, рассказал главный исполнительный директор CITYLIFE Алексей Паршиков.

- В чем состоит интерес компании CITYLIFE в рамках национальной технологической инициативы "Автонет"?

- Деятельность НТИ "Автонет" нацелена на поиск перспективных проектов в области транспортных телематических и информационных систем, а также транспортных и транспортно-логистических сервисов. Миссия CITYLIFE, в свою очередь, заключается в улучшении качества жизни человека посредством внедрения технологий в городскую среду. Объединившись с НТИ "Автонет", мы сможем сфокусироваться на разработке продуктов, без которых невозможно представить жизнь современного человека - на решениях для комфортной транспортной мобильности.

Фото: Предоставлено CITYLIFE

- Какие преимущества дают людям и бизнесу текущие технологии CITYLIFE?

- Цель сервиса CITYLIFE заключается в реализации максимально персонализированного клиентского путешествия пользователей в экосистеме компании. Потратив несколько лет на разработку по-настоящему умного кэшбэк-сервиса, мы пришли к выводу, что современный житель города пользуется возможностями нашего решения не ради получения бонусных баллов, а для удовлетворения своих потребностей на выгодной основе. Чтобы ответить всем запросам наших пользователей, мы сфокусировались на развитии базы партнеров. Сейчас с помощью сервиса CITYLIFE можно выгодно путешествовать, заботиться о своем здоровье в крупных медицинских и спортивных центрах, получать новые знания в электронных библиотеках, покупать товары для детей или заказывать еду на дом - в списке наших партнеров более 6000 компаний, многие из которых знакомы каждому. Статистика показывает, что за 3 года 4000 человек открыли для себя новые страны с помощью сервиса CITYLIFE, совершив 7800 бронирований на 70 000 000 рублей. Возвращаясь к вопросу, скажу так: технологии CITYLIFE помогают людям совершать выгодные покупки, а бизнесу - привлекать новых клиентов.

- Сейчас CITYLIFE планирует развиваться на рынке транспортных услуг - с чем связано такое решение?

- Если посмотреть на расходы жителя мегаполиса, то мы увидим, что на свою мобильность он тратит до 30% месячного дохода. Эти данные относятся к тем пользователям нашей экосистемы, которые находятся в активной фазе своей трудовой карьеры. Стоит отметить, что вместе с появлением огромного количества сервисов транспортных услуг мы наблюдаем снижение внутригородской мобильности населения. Люди ценят свое время, поэтому стараются тратить его выгодно, получая определенную компенсацию. Например, раньше были только классические АЗС, потом заправки с магазинами, затем АЗС самообслуживания. Подстраиваясь под тенденции времени, на рынке появились сервисы, которые заправят автомобиль без вашего присутствия в том месте, где вам удобно: у дома, у бизнес-центра, в котором вы работаете.

Оценив тренды и запросы пользователей, мы запустили проект CITYLIFE FUEL - топливные карты, позволяющие заправляться и получать за это бонусные баллы, которые можно потратить как на топливо, так и на оплату услуг наших партнеров.

Если мы хотим сделать жизнь людей более комфортной, то мы обязаны уделять внимание транспортной мобильности. Именно поэтому мы с коллегами из энергетики и газовой промышленности спорили, какой вид транспорта обеспечит людям баланс удобства и цены: на двигателе внутреннего сгорания, на газу, на электричестве, на биотопливе и т. д. Мнения экспертов разделились, поэтому в конце дискуссии мы обратились к публике - более 60% голосов зрители отдали электротранспорту. И я с ними солидарен - мы в CITYLIFE уверены, что за этим видом транспорта будущее. Например, беспилотные технологии проще реализовать именно на платформе электромобиля - в конечном итоге человек получит комфортную услугу мобильности без вреда для экологии и своего здоровья.

- Какие требования сегодня предъявляет мировой и российский рынок к подобным технологиям? Запросы одинаковы или есть своя специфика?

- Если мы говорим о технологиях беспилотной мобильности, то тут, конечно, пока очень много законодательных барьеров. Одни страны их преодолевают быстрее, другие - медленнее. По моему мнению, Россия находится в конце забега. Согласно рейтингу готовности стран к внедрению беспилотных автомобилей, в прошлом году мы были на 18-м месте из 20-ти, в текущем - на 23-м из 25-ти. Отсутствие в российском законодательстве самого понятия беспилотного транспорта - одно из главных препятствий на пути к использованию автономных автомобилей.

Возможно, кого-то это удивит, но уже сегодня на дорогах Москвы можно увидеть беспилотные электромобили от Яндекса. Есть только один нюанс - человек продолжает сидеть на месте водителя, так как управление таким транспортом должно в обязательном порядке контролироваться. Такое правило прописано в Венской конвенции о дорожном движении.

Большинство последних решений CITYLIFE нацелено на транспортный рынок - мы разработали кольца для бесконтактной оплаты проезда, выпустили топливные и транспортные карты. На этом компания не остановится - мы будем и дальше предлагать рынку продукты, направленные на создание качественных условий использования транспортной мобильности.

Фото: Предоставлено CITYLIFE

- Как скоро после внедрения ваших решений бизнес получает экономический эффект?

- Мы активно работаем с сегментом OIL & GAS - сопровождаем проекты так, чтобы партнер как можно скорей получил выгоду от нашего сотрудничества. Например, казанская сеть АЗС "Союз" за 1,5 года работы с CITYLIFE привлекла 680 новых клиентов. С помощью нашего сервиса в АЗС совершили более 30 000 транзакций на 47 000 000 рублей.

Или возьмем пример нашего сотрудничества с Aviasales - за довольно короткий период мы привлекли на платформу сервиса 6300 новых пользователей, которые потратили на авиабилеты 250 000 000 рублей.

- Каким вы видите путь развития ваших продуктов для российского рынка B2B?

- Мы разрабатываем, тестируем и улучшаем наши продукты так, чтобы они приносили максимальную пользу конечным пользователям. Для эффективной работы нужно четко понимать потребности и "боли" партнеров, поэтому мы сопровождаем каждую сделку на всех этапах: от первой встречи до финальной интеграции. Залог успеха любого продукта или проекта заключается в совокупном подходе - только так можно улучшить качество жизни людей.

CITYLIFE - СитиЛайф, FUEL - топливо, OIL & GAS – нефтегазовый, Aviasales - Авиасейлз

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