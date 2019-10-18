ESG-диджитализация на "Финополис 2019"

В Сочи завершил работу форум инновационных финансовых технологий "Финополис". По информации организаторов, в этот раз он собрал более 1 700 участников и представителей СМИ из России и 37 иностранных государств. Самыми обсуждаемыми темами были маркетплейс, быстрые платежи и биометрия, цифровизация аудита для финансового сектора. А одними из наиболее ярких и увлекательных стали мероприятия Молодежных дней. Их официальным партнером выступил донской банк "Центр-инвест", представивший на своем стенде концепт умного банкомата, диджитал-акселератор с функцией наставничества и технологию распознавания лиц.

Основной же концепцией презентации банка на форуме стал акселератор бизнеса и успехи его резидентов. "Центр-инвест" представил стартапы предпринимателей, которые начали свой бизнес вместе с банком, наставников, которые им помогали, и спикеров, которые всех вдохновили. Например, компания Vision Systems познакомила гостей форума с разработанным по заказу "Центр-инвеста" концептом умного банкомата, который может идентифицировать клиента при помощи камеры, а также защитить средства на карте, если она попадет в руки к постороннему.

Стенд банка посетила делегация представителей Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной.

- Помимо прогресса финансовых технологий банк уделяет особое внимание предпринимательству. Благодаря поддержке акселератора 800 предпринимателей открыли собственный бизнес, а более 300 действующих бизнесменов повысили выручку на 20 процентов, - рассказал руководитель Лиги донских акселераторов Владислав Соленый.

- По многим вопросам, которые были предметом жарких дискуссий спикеров на площадках форума, банк "Центр-инвест" уже имеет позитивный опыт апробированных решений. Так, например, тезис о том, что криптовалюта может стать платежным средством только тогда, когда ею будут платить налоги, был реализован для расшивки неплатежей еще в средине 90-х годов, когда бюджет не только принимал векселя банка "Центр-инвест" в уплату налогов, но и для финансирования бюджетных расходов. Дискуссия об интеграции физических и цифровых технологий отражена в стратегии банка на 2019 - 2021 годы "ESG-диджитализация" ("ESG-диджитализация - это модель устойчивого банкинга, охватывающая принципы этического, социально ответственного, доступного, "зеленого" и трансформационного банкинга. За этим направлением закрепился термин ESG (Environmental, Social, and Governance), - отметил председатель совета директоров банка "Центр-инвест", д. э. н., профессор Василий Высоков во время общения с главной ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.

Кроме того, специалисты банка приняли участие в работе конкурсной комиссии, выбирающей проекты, и менторстве финтехстартапов. Некоторые провели мастер-классы перед участниками форума. К примеру, Василий Высоков выступил с лекцией "Искусство анализа больших данных". А менеджер проектов "Центр-инвест" Альберт Фахрутдинов рассказал студентам о тенденции в современном маркетинге, которая отвечает за рост, расширение и продвижение стартапов за счет необычных решений и инновационных разработок. На примерах он представил плюсы и минусы различных инструментов на основе больших данных и пользовательских предпочтений, которые помогают создать новый финтехпродукт и сделать его конкурентоспособным.

Партнеры банка приводили участникам форума примеры своих успешных проектов и продуктов совместно с "Центр-инвестом". Компания "Национальная система платежных карт" представила новый бесконтактный сервис на примере токенизированных карт "Мир", выпущенных банком "Центр-инвест". Компания SAP SE также познакомила гостей форума с ИТ-решениями, которые были локализованы в крупнейшем региональном банке на юге России.

Кстати

За три дня деловой программы форума состоялись три пленарные дискуссии, посвященные регулированию финтехотрасли, персонализации финансовых сервисов, а также перспективам развития финтеха до 2035 года. Прошло 17 секционных заседаний и девять тематических круглых столов, участники которых обсудили конкурентоспособность банкинга и финтеха, новации в платежной отрасли, кибербезопасность, цифровое право, квантовую криптографию, возможности финтеха для малого и среднего предпринимательства и другие аспекты функционирования отрасли.

Комментарий

Юрий Богданов, директор по инновациям банка "Центр-инвест":

- Цифровые технологи и в финансовой сфере, в банкинге развиваются быстрее других отраслей. За такой динамикой часто не поспевает законодательство. Быстрые платежи, биометрия, маркетплейс и другие проекты уже есть в российском законодательстве, но еще не внедрены повсеместно. Можно сказать, что законодательство задает моду, а игроки рынка могут ее подхватывать и развивать. Так, "Центр-инвест" помогает найти баланс между нормативным и цифровым развитием, участвуя во всех пилотных проектах регуляторов и инициативных законотворческих рабочих группах.

Российский банковский рынок гораздо более креативен и мобилен, чем в Европе. Мы развивается скачками, как в пословице, долго раскачиваясь и потом перепрыгивая соседей. В прошлом веке Россия практически перешагнула через банковские чеки - от наличных сразу к технологичным банковским картам. В этом веке массовый потребитель, так и не успев привыкнуть к интернет-банкингу, с размаху прыгнул в мобильный. И в этом мы часто впереди планеты всей, как и, скажем, в платежных технологиях. Ни для кого не секрет, что Россия ― один из лидеров по бесконтактным платежам.

И все чаще мы задумываемся, в каких сферах и в каком объеме людей в банках заменят технологии, искусственный интеллект. На мой взгляд, человек - это смысл и центр любого банкинга. Именно стремление человека к лучшему и большему результату двигает вперед экономику, а помогает ему в этом банковская система. В будущем эта система станет менее заметна за счет глубокой интеграции в потребительские привычки, но более эффективна благодаря решениям, построенным на базе искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект заменит рутину, сократит привычные сегодня ошибки, но и создаст новые, например, риск обучения ИИ нерелевантным набором данных и, как следствие, большее количество погрешностей в его решениях. Технологии всегда будут и главным импульсом для развития рынка, и главным вызовом, и риском.

Лицензия ЦБ РФ №2225 от 26.08.2016

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