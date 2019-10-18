Федеральный закон от 17 октября 2019 г. N "О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 9 октября 2019 года

Внести в статью 21 Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7523) следующие изменения:

1) слова "Настоящий Федеральный закон" заменить словами "1. Настоящий Федеральный закон", дополнить словами ", за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу";

2) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Положения пункта 42, подпункта "б" пункта 44, подпункта "б" пункта 47 статьи 10 и подпункта "а" пункта 4 статьи 16 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его вступления в силу.".

Президент Российской Федерации В. Путин