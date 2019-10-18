Новости

МИД РФ выразил протест США из-за инцидента с дипломатами у Северодвинска 20:57
УЕФА будет разводить команды из России и Косово 20:52
BMW Штирлица выставили на продажу в Петербурге 20:44
Новый фильм Тарантино запретили в Китае после жалобы дочери Брюса Ли 20:20
Трамп: Страны ЕС впервые захотели забрать боевиков ИГ 20:18
Москва рассмотрит запрос на агреман на Салливана 19:55
Хачанов не смог защитить титул победителя "Кубка Кремля" 19:50
Трамп: Эрдоган подтвердил стремление к прекращению огня в Сирии 19:36
Скончался гендиректор Oracle 19:32
Пранкеры Лексус и Вован разыграли губернатора Аляски 19:26
Эрдоган назвал даты завершения третьего этапа поставок С-400 в Турцию 19:06
СМИ: актрису Наталию Белохвостикову перевели из реанимации 18:55
МИД РФ начал подготовку введения электронных виз для туристов 18:51
Гостей Рима заставят платить за посещение туалетов в ресторанах и кафе 18:46
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год 18:37
Эрдоган хочет договориться с РФ о выводе курдов из Манбиджа 18:32
В Красноярском крае мэра лишили прав за пьяную езду 17:59
ЕЭК и Индонезия заключили меморандум о сотрудничестве 17:57
В МИД ДНР ответили на заявления Киева об амнистии в Донбассе 17:55
Москва закупит в 2020 году 300 электробусов 17:48
Самолет из Таиланда сел в Казани из-за смерти девочки 17:48
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО 17:40
В Карелии застрелили медведя, который пугал жителей северного поселка 17:35
Три человека пострадали в результате аварии в новой Москве 17:23
СМИ: Боеприпасы из Приднестровья отправят в Россию для утилизации 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
18.10.2019 19:50
Рубрика: Спорт

Хачанов не смог защитить титул победителя "Кубка Кремля"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал "Кубка Кремля", уступив в трех сетах итальянцу Андреасу Сеппи. Хачанов являлся действующим победителем турнира.

Фото: REUTERS/Jason Lee
Хачанов стал восьмой ракеткой мира

Прошлогодний победитель "Кубка Кремля" россиянин Карен Хачанов в четвертьфинале турнира встречался с представителем Италии Андреасом Сеппи. Россиянин, поднявшийся на восьмое место рейтинга АТР, являлся явным фаворитом матча. 35-летний Сеппи старше Хачанова на 12 лет, а в рейтинге уступает 64 позиции.

Но в первом сете на корте доминировал россиянин, выигравший ее со счетом 6:3. Однако затем Сеппи перехватил инициативу и с таким же счетом выиграл оставшиеся две партии. Теперь в полуфинале итальянец сыграет с французом Андрианом Маннарино.

Победитель "Кубка Кремля" определится 20 октября.

Спорт Теннис Кубок Кремля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ выразил протест США из-за инцидента с дипломатами у Северодвинска
Путин поручил создать Военно-строительную компанию
Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Роспотребнадзор пояснил инициативу о сокращении пластиковых пакетов
В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово