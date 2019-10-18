Хачанов не смог защитить титул победителя "Кубка Кремля"

Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал "Кубка Кремля", уступив в трех сетах итальянцу Андреасу Сеппи. Хачанов являлся действующим победителем турнира.

Прошлогодний победитель "Кубка Кремля" россиянин Карен Хачанов в четвертьфинале турнира встречался с представителем Италии Андреасом Сеппи. Россиянин, поднявшийся на восьмое место рейтинга АТР, являлся явным фаворитом матча. 35-летний Сеппи старше Хачанова на 12 лет, а в рейтинге уступает 64 позиции.

Но в первом сете на корте доминировал россиянин, выигравший ее со счетом 6:3. Однако затем Сеппи перехватил инициативу и с таким же счетом выиграл оставшиеся две партии. Теперь в полуфинале итальянец сыграет с французом Андрианом Маннарино.

Победитель "Кубка Кремля" определится 20 октября.