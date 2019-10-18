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18.10.2019 05:30
Рубрика: Экономика

Исследование: За какие товары россияне готовы переплачивать

Текст: Евгений Гайва
Более половины россиян готовы покупать товары, часть стоимости которых идет на благотворительность, и платить за них больше, показал опрос, проведенный Nielsen. Эксперты выяснили, за какие товары покупатели согласны переплатить.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Половина россиян, опрошенных компанией Nielsen, заявила, что отчисления на благотворительность могут повлиять на их решение купить данный товар. А 56 процентов участников опроса ответили, что при определенных условиях готовы платить больше за товары, часть средств от продажи которых будет перечислена в благотворительные фонды, свидетельствуют данные опроса, с которыми ознакомилась "Российская газета".

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Около 30 процентов россиян ради благотворительности даже согласны заплатить от пяти до 10 процентов больше изначальной стоимости товара.

Самыми подходящими для благотворительных акций, по мнению участников опроса, являются детские товары, мороженое и хлеб. При покупке именно этих товаров россияне готовы переплатить больше всего - 17 процентов от изначальной стоимости.

Фото: iStock
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Об участии товара в благотворительной акции покупатели узнают по специальной эмблеме на упаковке. Эмблему благотворительного фонда 35 процентов опрошенных россиян, будь у них такая возможность, разместили бы на упаковках молока и молочных продуктов, 22 процента - на упаковке хлеба, 10 процентов - на крупах и бакалейных товарах. На шоколаде и конфетах эмблему разместили бы девять процентов участников опроса, а на детском питании - пять процентов.

Кроме того, анализ ряда показателей позволил заключить, что на изучение упаковки с эмблемой благотворительного фонда покупатели тратят меньше усилий, а сам процесс изучения выглядит более логично, сообщили в Nielsen.

Исследование проведено компанией Nielsen и благотворительным фондом помощи тяжелобольным детям "Линия жизни". В онлайн-опросе приняли участие 1000 респондентов. Выборка отражает половозрастную структуру онлайн-населения в России.

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