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18.10.2019 01:35
Рубрика: Власть

Торг открыт

Изъятые у чиновников квартиры уйдут с молотка
Текст: Екатерина Шохина
Российская газета - Столичный выпуск № 235(7993)
Изъятые у коррупционеров-чиновников квартиры должны продаваться на торгах, а не передаваться очередникам и госучреждениям, как это происходит сейчас. Законопроект об этом опубликовало минэкономразвития.

Министерство поясняет, что с 2015 по 2019 год конфисковано 49 квартир и домов кадастровой стоимостью свыше 1,1 миллиарда рублей. В ближайшие годы, уверены авторы законопроекта, "количество таких жилых объектов недвижимости будет расти". Очередники - малоимущие граждане, которым по закону достается такое элитное жилье, содержать его не в состоянии.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Как объяснила "РГ" партнер МКА "Солдаткин, Зеленая и Партнеры" Ольга Зеленая, конфискованные квартиры действительно могут получать очередники, главное, чтоб их размер подходил под нормативы жилплощади в конкретно взятом регионе. И неважно, сколько эта квартира стоит и в каком районе находится дом. Хоть у Кремля. В Москве норматив - 18 квадратных метров на человека, то есть семья из 6 человек вполне может получить квартиру площадью 106 квадратных метров. При этом очередники не могут отказаться от дорогого жилья, как и продать его.

У чиновников и их близких конфисковывают имущество, которое они не могли получить на законные доходы. По словам адвоката, члена президиума Национального антикоррупционного комитета Павла Зайцева, если зарплата чиновника - 1 миллион рублей в год, а квартира стоит 200 миллионов, то это повод для конфискации в рамках дела о коррупции.

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