Как Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство

О справедливости народной мудрости, гласящей, что в чужой монастырь со своим уставам не ходят, решил напомнить белорусский лидер 18 октября на встрече с коллективом Академии управления при президенте РБ. Рассказывая о разработке нового закона о госслужбе, который был принят пятнадцать лет назад, он отметил, что Беларусь должна в первую очередь исходить не из заимствования зарубежных моделей, а из приоритетов своей государственной политики.

А свой тезис глава государства подкрепил случаем из личной жизни. Он вспомнил, как еще в конце прошлого века в кулуарах международного саммита встретился с тогдашними лидерами России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном, который в то время уже собирался покидать свой пост в Белом доме. Президент РБ с шутку предложил российскому лидеру кооптировать "безработного" Клинтона в руководство Союзного государства.

"Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы". Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел - он еще больше начал смеяться", -рассказал Лукашенко и с улыбкой добавил, что не дай бог американскому лидеру руководить в Беларуси или России, намекая на масштабы хозяйственных задач. "Поэтому с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще", - резюмировал президент.

Кстати, местные аналитики уже обратили внимание, что американская тема становится излюбленной для шуток белорусского лидера. Месяц назад, вспоминают издания, он сорвал аплодисменты стадиона, предложив сделать Минск столицей США.