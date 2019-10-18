В мире
18.10.2019 15:04
Текст: Юрий Сизов

Как Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство

О справедливости народной мудрости, гласящей, что в чужой монастырь со своим уставам не ходят, решил напомнить белорусский лидер 18 октября на встрече с коллективом Академии управления при президенте РБ. Рассказывая о разработке нового закона о госслужбе, который был принят пятнадцать лет назад, он отметил, что Беларусь должна в первую очередь исходить не из заимствования зарубежных моделей, а из приоритетов своей государственной политики.
Фото: Пресс-служба президента Беларуси Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Пресс-служба президента Беларуси

А свой тезис глава государства подкрепил случаем из личной жизни. Он вспомнил, как еще в конце прошлого века в кулуарах международного саммита встретился с тогдашними лидерами России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном, который в то время уже собирался покидать свой пост в Белом доме. Президент РБ с шутку предложил российскому лидеру кооптировать "безработного" Клинтона в руководство Союзного государства.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко поставил задачи перед Академией управления

"Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы". Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел - он еще больше начал смеяться", -рассказал Лукашенко и с улыбкой добавил, что не дай бог американскому лидеру руководить в Беларуси или России, намекая на масштабы хозяйственных задач. "Поэтому с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще", - резюмировал президент.

Кстати, местные аналитики уже обратили внимание, что американская тема становится излюбленной для шуток белорусского лидера. Месяц назад, вспоминают издания, он сорвал аплодисменты стадиона, предложив сделать Минск столицей США.

Фото: Владимир Родионов/ РИА Новости
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