МИД Украины: Амнистия для ополченцев уже принята

Украина уже приняла соответствующие законы по амнистии в рамках Минских соглашений, она будет возможна после выборов легитимных органов власти в Донбассе, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар.

"Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для совершения в рамках правового поля амнистии в контексте Минских соглашений. <....> Она может применяться <...> после возобновления суверенитета Украины. Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом", - цитирует Боднара РИА Новости.

Он так же отметил, что под амнистию не попадают люди, признанные виновными в военных преступлениях, а также причастные к крушению малайзийского Boeing над Донецком в 2014 году.

Ранее представители ДНР и ЛНР не раз подчеркивали, что настаивают на полной амнистии для участников конфликта в Донбассе.

Напомним, что сами Минские соглашения предписывают осуществить помилование и амнистию с помощью введения в силу закона, который запрещал бы преследовать лица "в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".