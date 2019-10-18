Китай встретит лунный Новый год фильмом "Затерянные в России"

"Затерянные в России" - история о китайском предпринимателе Сюй Иване, у которого накопился целый ворох проблем как на работе, так и в семье. Проехав на поезде по России до Москвы, Сюй находит успокоение и мирится с матерью.

По словам режиссера фильма Сюй Чжэна, картина посвящена матерям и рассказывает о семейных ценностях. Поэтому неудивительно, что она выходит на экраны именно на Новый год по лунному календарю - самый семейный праздник в Поднебесной.

Фильм снимался в России, многие сцены отсняты в стандартном купейном вагоне РЖД, главной темой музыкального сопровождения стала знаменитая российская "Калинка".