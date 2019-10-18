Кристин Лагард утверждена главой Европейского центробанка

Лагард вступит в должность с 1 ноября 2019 года. Она сменит на этом посту Марио Драги, который возглавлял регулятор с ноября 2011 года.

Кристин Лагард с июля 2011 года занимала должность директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). До этого она была министром экономики, финансов и промышленности Франции.