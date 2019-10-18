Литва заменит советские вертолеты Ми-8 американскими Black Hawk

Министерство обороны Литвы намерено закупить шесть универсальных вертолетов UH-60M Black Hawk у США на сумму около 300 миллионов евро для замены советских вертолетов Ми-8. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Руководство министерства национальной обороны приняло решение утилизировать вертолеты Ми-8 советского производства и начать переговоры о закупке новых вертолетов. Новые служебные вертолеты планируется использовать для поисково-спасательных операций и для выполнения задач вооруженных сил Литвы и боевой группы батальона усиленного передового присутствия НАТО в Литве", - цитирует министерство обороны РИА Новости.

По словам главы ведомства Раймундаса Кароблиса, американские вертолеты понадобились Литве потому, что срок эксплуатации Ми-8 скоро закончится. Помимо этого, советские машины требуют постоянного обслуживания, которое является весьма дорогостоящим и сложным из-за необходимости поставок запасных частей из России.

Переговоры о закупке с американской стороной начнутся в ближайшее время, подписать договор планируют к концу 2020 года, отмечается в заявлении. Ожидается, что первые вертолеты будут доставлены в Литву к концу 2024 года. Как отметил Кароблис, Литва намерена также приобрести запчасти и все необходимое оборудование.

Помимо этого, в заявлении подчеркивается, что США могут оказать дополнительную финансовую поддержку стране через различные фонды содействия безопасности.