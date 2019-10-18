Ученые проследили за жизнью лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне

Ученые из США проследили жизнь популяции диких лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне отчуждения. Для этого они установили на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Белоруссии множество фотоловушек.

Как сообщает издание Phys.org, исследователи получили свыше 11 тысяч фотографий диких лошадей, находящихся под угрозой исчезновения. Оказалось, что животные охотно используют заброшенные с 1986 года коровники и скотные дворы. Там они укрываются от насекомых в летние месяцы.

Куратор проекта Питер Шлихтинг сообщил, что 36 лошадей Пржевальского были завезены на границу Украины и Белоруссии 15 лет назад. К 2008 году несмотря на высокий радиоактивный фон их популяция удвоилась.

"Лошади Пржевальского регулярно укрываются в заброшенных сооружениях зоны отчуждения. Эти объекты могут дать нам ключевую демографическую информацию: возраст, соотношение полов, численность населения и генетическую структуру особей", - считает один из исследователей Джеймс Бизли.

Фотоловушки ученых из университета Джорджии так же зафиксировали в заброшенных постройках других диких животных: зайца-русака, марала, лося, рыжую лисицу, кабана, енотовидных собак, рысь и волков.

Справка "РГ"

В 1878 году путешественник Николай Пржевальский возвращался из второй экспедиции по Центральной Азии. На российско-китайской границе, на посту Зайсан, он получил в подарок от купца Тихонова шкуру и череп дикой лошади, добытой местными охотниками.

Пржевальский отправил материал в Зоологический музей Санкт-Петербурга, где его исследовал профессор Иван Поляков. Тот обнаружил, что шкура и череп принадлежат неизвестному науке виду животных и сделал первое описание дикой лошади. Профессор назвал вид в честь первооткрывателя - лошадь Пржевальского.