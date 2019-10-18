Лукашенко посетил Академию управления при президенте Беларуси

Открытый диалог со слушателями и профессорско-преподавательским составом Академии управления при президенте Беларуси состоялся 18 октября у главы государства, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Президенту Александру Лукашенко доложили о структуре и основных направлениях деятельности вуза. Он ознакомился и с выставкой, посвященной активным формам обучения в ведущем образовательном центре. Здесь, уточняют новостные источники, проходят обучение государственные служащие и перспективный кадровый резерв.

Как уже сообщал "СОЮЗ", задачу по масштабной реформе Академии управления президент ставил весной прошлого года при назначении нового ректора вуза. Подготовка квалифицированных кадров, по его словам, требует и новых программ, анализа преподавательского состава. "Это должны быть истинные патриоты, абсолютные государственники", - подчеркивал белорусский лидер.

Стоит добавить, что в структуру вуза сегодня входят Институт государственной службы, Институт управленческих кадров, Научно-исследовательский институт теории и государственного управления, Центр сопровождения "АИС".