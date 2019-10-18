МИД РФ начал подготовку введения электронных виз для туристов

В МИД РФ начали готовить проект о краткосрочной электронной визе, рассчитанной для пребывания туристов во всех популярных российских городах до 16 дней, ввести визу планируют с 1 января 2021 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом федерального закона будет предусмотрено введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания в Российской Федерации (до 16 дней)", - говорится в документе.

В данный момент въезд на территорию России на основании электронной визы происходит через пункты пропуска Владивостока и Дальневосточного федерального округа, Особой экономической зоны в Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.