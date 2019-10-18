Минкомсвязь сообщила о готовности прототипов 20 суперсервисов госуслуг

В России готовы прототипы 20 суперсервисов из 25. Из них 15 уже размещены на портале госуслуг, чтобы пользователи могли дать им свою оценку, сообщил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин на форуме "Взгляд в цифровое будущее" в Сочи.

"По пяти суперсервисам есть определенное отставание. С одной стороны, результат не идеальный. С другой, над большинством суперсервисов работа идет достаточно активно", - отметил Паршин.

Суперсервисы - комплексные госуслуги, сгруппированные по типичным жизненным ситуациям. Их граждане смогут получать в автоматическом режиме. Это новый формат предоставления услуг без бумажных документов и личных визитов в госорганы. К запуску готовятся 25 приоритетных суперсервисов. Список был утвержден на заседании президиума правкомиссии по цифровому развитию.