Минприроды предлагает запретить выбрасывать батарейки с другим мусором

Минприроды России предлагает запретить выкидывать аккумуляторы и батарейки вместе с другими твердыми отходами.

Ведомственный приказ на этот счет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов.

В Минприроды предлагают установить требования к шести группам однородных отходов и отрегулировать их обращение.

Речь идет об отходах аккумуляторов автомобилей, батареек и аккумуляторов, использованных минеральных и синтетических маслах, компьютерах, электронном, оптическом оборудовании, отходах шин, покрышек, автомобильных камер.

Приказ предлагает запретить их смешивать со всем другим мусором, а выбрасывать в специальные контейнеры, либо отдавать на переработку; установить условия хранения и утилизации этих отходов.