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18.10.2019 11:49
Рубрика: Экономика

Минтруд разработает предложения по изменению системы зарплат врачей

Минтруд выработает предложения по изменению системы оплаты труда работников сферы здравоохранения до 20 сентября 2020 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на аппарат правительства.

Фото: РИА Новости.
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Соответствующие предложения будут выработаны на основе анализа данного вопроса, который министерство проведет совместно с субъектами России до 30 апреля 2020 года.

В правительстве напомнили, что в рамках модернизации первичного звена здравоохранения работа будет организована по трем направлениям - модернизации центральных и районных больниц, привлечении в первичное звено медицинских кадров и обеспечении достойной заработной платы врачей.

Сейчас в первичном звене занято около 300 тысяч врачей и свыше 1 миллиона средних медицинских работников. "При этом системе не хватает еще свыше 150 тысяч медицинских работников", - подчеркнули в правительстве.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Повышение зарплат бюджетникам
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