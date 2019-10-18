География сервиса по выдаче выписок из Единого государственного реестра недвижимости, запущенного в сентябре Федеральной кадастровой палатой, будет расширена. Об этом сообщил глава Кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов. В пилотном режиме сервис работает в 51 регионе, вскоре он станет доступен для Москвы и Калужской области.

"Выписки из ЕГРН могут потребоваться при проведении различных сделок с недвижимостью. Например, когда необходимо проверить объект перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения. Благодаря новым техническим инструментам мы смогли сократить время предоставления сведений с нескольких дней до нескольких минут, что особенно важно для получения актуальной информации на момент сделки", - напомнил Парвиз Тухтасунов. И отметил, что выписки в электронном виде имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного документа.

Через сервис моментальной выдачи сведений можно получить выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, о переходе прав на объект недвижимости, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, а также кадастровый план территории.