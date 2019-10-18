На Украине резко снизилась численность населения

Численность населения Украины за 8 месяцев 2019 году упала на 177 тысяч человек. Теперь она составляет 41,976 млн человек.

Такие данные приводит Государственная служба статистики. При этом они не включают жителей "отдельных районов Донбасса", а также Крыма, который включен в состав России.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших - 53 родившихся", - приводит ТАСС информацию статистического ведомства.

Единственная на данный момент перепись населения проводилась на Украине в 2001 году. Тогда, правда, с учетом Крыма и Донбасса, население страны составляло 48,457 млн человек. Следующая перепись назначена на 2020 год.