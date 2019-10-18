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Названы самые популярные сериалы и фильмы Netflix

Новости
    18.10.2019, 15:06
Текст:   Олег Усков

Стриминг Netflix обнародовал информацию, согласно которой третий сезон ретро-сериала "Очень странные дела" за четыре недели посмотрели 64 миллиона подписчиков сервиса. Что является лучшим показателем для всего контента Netflix, передает Deadline.

Фото: youtube.com/ Netflix Italia
У "Ведьмака" появился новый тизер

Уточнив: это стало известно после сообщения сервиса о значительном улучшении финансовых показателей в третьем квартале текущего года - в рамках отчетности перед акционерами.

Плюс в топе сериал "Невероятное" (32 миллиона просмотров за 28 дней), фильм "Дылда" (Tall Girl, не путать с фильмом Балагова - 41 миллион просмотров за 28 дней) и третий сезон сериала "Бумажный дом", показавший лучший результат среди неанглоязычных шоу сервиса (44 миллиона просмотров).

Первый сезон "Очень странных дел" (Stranger Things) вышел 15 июля 2016 года, тут же став культом. Дата релиза четвертого пока не названа.

"Невероятное" (Unbelievable) - криминальная драма с Тони Коллетт. Премьера первого ее сезона состоялась 13 сентября.

"Бумажный дом" (La casa de papel, или Money Heist), премьера которого состоялась в 2017-м, - испанская криминальная драма, в котором группа авантюристов увлечена ограблением Королевского монетного двора.

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