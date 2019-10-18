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18 октября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)

Федеральный закон от 16 октября 2019 г. N 334-ФЗ "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год"

Дата подписания 16 октября 2019 г.
Опубликован 18 октября 2019 г.

Принят Государственной Думой 26 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 9 октября 2019 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) за 2018 год со следующими основными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 1 895 924 306,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 32 193 705,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 1 988 542 191,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, переданные федеральному бюджету в сумме 6 240 000,0 тыс. рублей и бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 15 159 431,3 тыс. рублей;

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 92 617 884,8 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2018 год:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону;

4) распределение субвенций из бюджета Фонда, направленных в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru