Федеральный закон от 16 октября 2019 г. N 334-ФЗ "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год"

Принят Государственной Думой 26 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 9 октября 2019 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) за 2018 год со следующими основными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 1 895 924 306,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в сумме 32 193 705,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 1 988 542 191,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, переданные федеральному бюджету в сумме 6 240 000,0 тыс. рублей и бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 15 159 431,3 тыс. рублей;

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 92 617 884,8 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 2018 год:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону;

4) распределение субвенций из бюджета Фонда, направленных в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru