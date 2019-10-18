Фото: Очередь из трилобитов возрастом полмиллиарда лет

Исследователи из Франции, Швейцарии и Марокко обнаружили окаменелых трилобитов, которые выстроились в очередь порядка 480 миллионов лет назад и до сих пор "стоят в ней".

Отчет об исследовании опубликован на портале Phys.org, а полную версию можно найти в журнале Scientific Reports. Находка была сделана в Марокко.

Она представляет собой группу окаменелых трилобитов - представителей вымершего класса морских членистоногих. Их возраст составляет около 480 миллионов лет.

Уникальность находки заключается в том, что ученые обнаружили группу этих существ, которая явно была организованной. Все трилобиты ориентированы в одном направлении и, по всей видимости, контактируют при этом друг с другом благодаря своим задним шипам.

Исследователи пришли к выводу, что эти крошечные древние существа, внешне похожие на современных подковообразных крабов, намеренно выстроились в очередь, когда "роились вдоль доисторического морского дна".

Учитывая масштаб, эта линейная последовательность и целенаправленность вряд ли является случайным совпадением. Как предполагает соавтор работы Жан Ванье, исследователь из Лионского университета (Франция), причиной такого поведения этой группы трилобитов мог быть некий экологический стресс или процесс размножения.

Подобное поведение наблюдается и сегодня. Оно характерно для современных представителей большого семейства членистоногих, к которым принадлежали и трилобиты. Подобным образом ведут себя гусеницы, муравьи и омары. Они объединяются для защиты или поиска партнеров.

"Жизнь и передвижение группами, по-видимому, давали этим существам эволюционное преимущество перед другими древними животными", - говорит Ванье.

На текущий момент обнаруженная очередь является древнейшим примером такого поведения на Земле. Однако уже скоро этот рекорд может быть побит.

Исследователи планируют повторно изучить окаменелую группу креветкообразных существ возрастом около 520 миллионов лет, найденную ранее в Китае. Возможно, будут обнаружены доказательства того, что организованное поведение зародилось раньше, чем принято считать.