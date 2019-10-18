От гриппа привьют почти половину россиян

- Несмотря на осложнение ситуации по кори и краснухе в европейских странах, в России ее удалось стабилизировать и достигнуть самых низких показателей заболеваемости краснухой за все годы наблюдения, - сказала главный государственный санитарный врач Российской Федерации, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, профессор Анна Попова. - Сегодня благодаря национальному календарю количество привитых приближается к 75% населения.
Какая инфекция одна из самых массовых в мире? В топе - респираторные вирусы и особенно - грипп. По данным Роспотребнадзора, в этом году от гриппа планируется привить не менее 45% россиян. Особое внимание - группам риска: детям, беременным, "хроникам", пожилым людям и медицинским работникам.
- Вакцинация стала нормой жизни для большинства, но не для всех. Антипрививочные настроения, которые порой присутствуют и подогреваются, как правило, анонимными источниками в интернете, еще есть. Поэтому мы каждый день информируем о необходимости вакцинации. Хотя цифры говорят сами за себя: после старта в начале 60-х годов прививочной кампании против дифтерии, коклюша, кори и краснухи заболеваемость дифтерией и корью снизилась в 6 тысяч раз, - говорит Анна Попова.
- Роль иммунопрофилактики возрастает в крупных городах,
где вероятность заражения инфекционными заболеваниями гораздо выше. Общественный транспорт, массовые культурные и спортивные мероприятия, высокие миграционные потоки, - говорит директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Как снизить риски? Одна из мер - корректировка национального календаря прививок. В последние годы в него введены прививки против гемофильной и пневмококковой инфекции, расширены показания по использованию БЦЖМ вакцины (против туберкулеза. - Прим. ред). Против гриппа теперь стали прививать беременных и призывников.
- Нужен специальный календарь для людей старшего возраста, - уверена Анна Попова. - В результате исследований мы пришли к выводу: необходимо обратить внимание на состояние постпрививочного иммунитета женщин, которые собираются забеременеть.
Еще одна актуальная проблема - разработка и внедрение отечественных вакцин против оспы, коклюша, ротавирусной и папилломавирусной инфекции.