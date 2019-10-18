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18.10.2019 19:00
Рубрика: Экономика

Ответственность перед будущим

Текст: Дмитрий Лапин (Красноярск)
Статс-секретарь - вице-президент компании "Норильский Никель" Дмитрий Пристансков - об актуальности и важности повестки VIII экологического форума "Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы" применительно к деятельности ГМК "Норильский никель"

- Этот форум мы проводим совместно с Сибирским Федеральным университетом на новой площадке - в Москве. Тем самым хотим придать ему другой статус и федеральное значение. Дело в том, что такой форум - это не просто место, где можно поговорить. Здесь принимаются конкретные решения,список участников - обширный и представительный, и нам важно именно здесь поднять экологическую тематику.

В частности, одна из тем обсуждений - поиск баланса между социально-экономическим развитием регионов и охраной окружающей среды. Напомню, сейчас в стране реализуется федеральный проект "Экология" и проект "Чистый воздух", и необходимо понять, что может помешать этой реализации. В частности, как бороться с таким явлением, как экологически безответственное поведение бизнеса?

Самое важное - найти пути решения экологических проблем. Для этого мы привлекли на свою сторону представителей природоохранных ведомств, что позволяет выработать конкретную методологию решения многих природоохранных проблем. Напомню, что в форуме участвуют как представители крупного, среднего и малого бизнеса, ветвей власти, общественники и экологические активисты и, конечно, ученые. Важно отметить - мы все говорим на одном языке.

ГМК "Норильский никель", образно говоря, поднял зеленый флаг - флаг защиты окружающей среды. За последние три года компания "Норильский никель" вложила в проекты, связанные с защитой экологии, окружающей среды,около 80 миллиардов рублей. Особенно значим для "Норникеля" так называемый "Серный проект" - одно из самых масштабных экологических мероприятий,реализуемых в стране в последние десятилетия. Важно подчеркнуть, что "Серный проект" мы начали реализовывать задолго до старта федерального проекта "Экология" и "Чистый воздух". Крайне важно думать о будущих поколениях, о сохранении окружающей среды для потомков, но не менее важно думать о том, чем, каким воздухом дышат люди, живущие здесь и сейчас, в Норильском промрайоне за Полярным кругом.

Замечу - "Серный проект" уникален тем, что разработан в России, российскими специалистами. Применяемые технологии - тоже наши.

Вчера - то есть 17 октября - правительство Мурманской области и ГМК "Норильский никель" заключили соглашение о сотрудничестве - соответствующий документ подписали губернатор области Андрей Чибис и президент "Норникеля" Владимир Потанин. Среди направлений взаимодействия -совместная работа над улучшением качества жизни в городах Кольского полуострова, в тех районах, где ведет деятельность ГМК, а также реализация социальных проектов и программ в интересах жителей всей Мурманской области. Компания планирует вложить в программы развития региона140 миллиардов рублей инвестиций. Разумеется, это коснется и экологии.

Например, в перспективе будет закрыт плавильный цех в поселке Никель. Не надо боятся говорить о закрытии цехов и заводов - нам пора уходить от старых, не соответствующих экологическим стандартам и не подлежащих модернизации производств. Такой опыт у ГМК есть - так, в 2016 году был закрыт Никелевый завод. Там заранее были подготовлены все социальные программы поддержки высвобождаемых сотрудников, в том числе связанные с переобучением людей, переездом в другие города или открытием ими собственного малого бизнеса и так далее.

Добавлю еще пару моментов, касающихся социальной ответственности бизнеса. Недавно Президент России Владимир Путин поддержал наше предложение о введении механизма уменьшения налогооблагаемой базы компаний по налогу на прибыль на величину расходов на физкультуру и спорт. Мы говорим не только о ГМК - многие сегодня поддерживают спорт, и не только профессиональный, но и массовый, и детско-юношеский. Более того, наше предложение позволит поддержать и получателей средств,поскольку сейчас законодательство порой не позволяет спортивным организациям любой формы собственности эффективно использовать инвестиции.

Другое направление деятельности компании и социальной политики - поддержка коренных малочисленных народов Севера. Вместе со специалистами Сибирского Федерального университета и Проектного офиса развития Арктики мы реализуем уникальный проект - создание энецкой письменности. Напомню, 2019 год объявлен ООН годом языков коренных малочисленных народов. Сейчас около 200 энцев проживает на Таймыре, и проект создания письменности этого народа - наш вклад в мировую культуру, через него мы поддерживаем традиции и образ жизни коренных малочисленных народов Севера.

Экономика Бизнес Крупные компании
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