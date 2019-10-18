Патрушев: В борьбе с террором нужно отказаться от двойных стандартов

Международный терроризм остается одной из ключевых угроз глобальной безопасности, а Россия была и остается на передовой борьбы с этим злом. Об этом сегодня в Бразилии заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Патрушев заявил коллегам по БРИКС, что угроза создания террористического квазигосударственного образования на Ближнем Востоке к настоящему времени нейтрализована, а международные террористические формирования в Сирии и Ираке по большей части разгромлены. Однако, по его словам, боевики, которые были вытеснены с территории этих стран, активно перебрасываются на другие направления. В первую очередь, это касается Афганистана, Северной Африки, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Говоря о новой тактике террористов, секретарь СБ РФ обратил внимание на тенденцию создания эмиссарами международных террористических организаций спящих ячеек во всех уголках мира. Патрушев рассказал также о том, что российские спецслужбы фиксируют все большую популярность так называемого малобюджетного терроризма и тактики партизанской войны, в том числе силами террористов-одиночек. Кроме того, по его словам, учащаются случаи саморадикализации, в том числе на основе материалов, выложенных в Сети.

В целом, как отметил Николай Патрушев, борьба с международным терроризмом требует отказа от двойных стандартов, скрытых повесток дня, а также использования террористических группировок для достижения геополитических целей отдельных стран или их коалиций. Такое использование террористов и особенно деление их на "хороших" и "плохих", по мнению секретаря Совбеза, - это один из наиболее циничных и взрывоопасных механизмов ослабления суверенных государств.