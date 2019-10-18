В Хорватии найден уникальный погребальный курган с римской колесницей

Археологи из городского музея Винковцы и Института археологии из Загреба при проведении раскопок на востоке Хорватии обнаружили древнеримскую гробницу, внутри которой находилась запряженная лошадьми колесница.

Как пишет Total Croatia News, двухколесная колесница и останки запряженных в нее лошадей были обнаружены в погребальном кургане в Восточной Хорватии, на территории бывшей римской провинции Паннония.

По словам археолога Бориса Кратофила из музея Винковцы, находка датируется III веком нашей эры. Это первое подобное открытие, сделанное на территории Хорватии.

Погребальный курган, предположительно, принадлежал знатной семье из высшего сословия. Об этом говорит характер погребения. Подобные усыпальницы устраивали только для очень богатых людей.

Диаметр кургана составлял около 40 метров, а его высота над поверхностью - всего один метр. Он был расположен на обочине римской дороги, соединявшей Паннонию с Апеннинским полуостровом на западе и Балканами и Малой Азией - на востоке.

Внутри кургана археологи раскопали большую погребальную камеру. В ней и находилась хорошо сохранившаяся колесница, в которую были запряжены две лошади. Такие захоронения практиковались в Древнем Риме, но встречаются крайне редко. К тому же данное захоронение среди себе подобных оказалось одним из самых молодых, известных науке.

Как отметил Марко Диздар из Института археологии Загреба, исследователи планируют провести реставрацию и консервацию колесницы. Останки лошадей и человеческие скелеты, также обнаруженные в гробнице, отправят на исследование.

Возможно, оно позволит определить статус погребенной семьи. Кроме того, ученые попытаются определить, были ли это местные лошади или же их доставили из других частей Римской империи.

"Это сенсационное и уникальное открытие для Хорватии, - говорит Марко Диздар. - Я надеюсь, что через несколько лет мы будем знать гораздо больше о семье, члены которой были похоронены здесь 1800 лет назад. Нас также интересуют лошади. Тот факт, были ли они выведены здесь или прибыли из других уголков империи, расскажет нам о статусе этой семьи и уровне ее богатства".